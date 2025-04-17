У Польщі каратимуть за фотографування критичної інфраструктури: що сталося

Фотографувати критичну інфраструктуру в Польщі заборонили / © Національна поліція України

Реклама

У Польщі набули чинності поправки до законів про захист батьківщини і протидію шпигунству, відповідно до яких відтепер заборонене фотографування стратегічних місць по всій країні. Вони будуть марковані біло-червоним знаком з написом «Фотозйомка заборонена».

Про це повідомляє polskieradio.

Відтепер на території Польщі можна отримати покарання за фотографування в неналежному місці через набуття чинності поправки до Закону про захист батьківщини та Закону про протидію шпигунству.

Реклама

Нові правила забороняють фотографувати приблизно 25 тис. стратегічних місць по всій Польщі, зокрема об’єкти, де виробляється, ремонтується та зберігається зброя, військова техніка та боєприпаси. На таких локаціях буде розміщений спеціальний біло-червоний знак з написом «Фотозйомка заборонена».

Начальник Генштабу ЗС Польщі, генерал Веслав Кукула зазначив, що у Польщі спостерігається посилення ворожої діяльності, спрямованої на отримання конфіденційної інформації про критичну інфраструктуру.

«Це звичаї і закони, які діють у багатьох країнах. Фактично вони допоможуть посилити нашу стійкість, стійкість нашої інфраструктури, стійкість наших Збройних сил і ускладнять діяльність потенційного супротивника, який може загрожувати нашій безпеці», — сказав генерал Кукула.

За недотримання правил передбачено штраф від 5 до 20 тисяч злотих і арешт до 30 діб. Правоохоронці також мають право конфіскувати пристрій, за допомогою якого була здійснена зйомка.

Нагадаємо, польський журналіст Даріуш Матерняк впевнений, що у Польщі усвідомлюють погрози з боку Москви і готуються.

Читайте також