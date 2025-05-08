У Польщі хочуть посилити вимоги для отримання громадянства: що чекає на іноземців

Щоб отримати польський паспорт іноземцям скоро може знадобитися 10 років постійного проживання в країні

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Головна опозиційна партія Польщі PiS пропонує посилити правила набуття громадянства для мігрантів, які хочуть стати поляками. Нині у Польщі діють одні з найліберальніших законів про громадянство в ЄС. Щоб подати заяву на отримання польського громадянства, іноземець має прожити в країні лише три роки.

Про це пише Schengen.News.

У польській опозиції вважають, що 3 роки проживання це дуже мало і не допомагає контролювати імміграцію. Тому Польща має наслідувати приклад інших країн-членів ЄС, де для отримання громадянства потрібно прожити в країні 10 років.

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Автори поправки заявили, що таке посилення вимог допоможе адекватно реагувати на зростаючі проблеми імміграції. Крім того, це допоможе майбутнім громадянам Польщі глибше інтегруватись у польське суспільство та адаптувати правила до стандартів ЄС.

Ініціатори змін стверджують, що за три роки іноземці не встигають ані вивчити польську мову хоча б на рівні B1, ані адаптуватись до соціальних умов та законодавства. А щоб зрозуміти культуру Польщі, трьох років тим паче недостатньо. Тому, щоб іноземці могли краще підготуватися до ролі громадян Польщі, має бути запроваджена вимога десятирічного терміну проживання для отримання громадянства.

Видання зазначає, що Польща багато років надавала громадянство великій кількості іноземців. Здебільшого це ті, хто переїхав до Польщі із сусідніх держав — українці, білоруси та росіяни. За даними польського МВС, лише у 2024 році польськими громадянами було визнано 5533 українців, 4096 білорусів та 559 росіян.

Проте Міністерство внутрішніх справ Польщі відклало підготовку змін до виборів нового президента. За даними польських медіа, влада також планує суттєво підвищити плату за прийняття заяв на надання громадянства та проходження процедури підтвердження громадянства.

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Нагадаємо, Україна готує закон, який дозволяє подвійне громадянство. Очікується, що він буде готовий до кінця 2025 року.