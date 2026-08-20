У Польщі хочуть створити спеціальну службу для депортації: чи варто насторожитись українцям

Матеуш Моравецький / © Facebook / Mateusz Morawiecki

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Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 18 серпня представив міграційні пропозиції об’єднання Rozwój Plus, серед яких — окрема депортаційна служба, індивідуальні профілі іноземців та система «депортаційних алертів».

Про деталі виступу Моравецького на конференції Rozwój Plus повідомив Polsat News.

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Що пропонує Rozwój Plus

За задумом Моравецького, нова служба мала б контролювати дотримання іноземцями польських правил. Політик говорив про працівників у формі та з чітким маркуванням, які мали б стати «додатковим забезпеченням спокою на польських вулицях».

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Окремо пропонується створити індивідуальний профіль кожного іноземця. У ньому, за словами Моравецького, зберігалися б дані про законність перебування, працевлаштування, сплачені податки й внески, а також можливі порушення польського законодавства.

Третім елементом програми названо систему сповіщень. За істотного порушення права або загрози безпеці в Польщі такий «депортаційний алерт» мав би запускати процедуру повернення іноземця. Polsat News не повідомляє про зареєстрований законопроєкт чи визначену юридичну процедуру для цих пропозицій.

Політичну рамку програми Моравецький сформулював так:

«Якщо хочеш тут залишитися, мусиш асимілюватися з поляками і Польщею. Не якийсь мультикультуралізм. „Мультикульті“, як казала Анґела Меркель. (…) Тотальна, жорстока асиміляція. Ніякого мультикультуралізму».

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Rozwój Plus — окреме політичне об’єднання на чолі з Моравецьким. Польська агенція PAP раніше повідомляла про конфлікт його діячів із керівництвом партії «Право і справедливість» (PiS), які теж відзначилися скандальними заявами на початку серпня.

Чи варто насторожитися українцям

Нині повернення іноземців із Польщі регулює чинне законодавство. Зобов’язання залишити країну може стосуватися, зокрема, людей, які незаконно перебувають у Польщі або працюють без необхідних дозволів. Рішення ухвалює комендант підрозділу чи відділення Прикордонної служби в індивідуальній адміністративній процедурі, а його можна оскаржити.

Але нещодавно окрему пропозицію PiS про депортацію українських чоловіків без легальної роботи озвучив 6 серпня євродепутат Тобіаш Бохенський. Партія заявила, що в разі приходу до влади після виборів 2027 року хоче депортувати з Польщі чоловіків з України віком 25–60 років, які не мають легального працевлаштування.

«Вони матимуть нагоду боротися за свою батьківщину, щоб жах цієї війни швидше закінчився. Щоб Центрально-Східна Європа була безпечною і вільною, Україна має перемогти», — сказав Бохенський, обґрунтовуючи позицію PiS.

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Поки що ні пропозиція Rozwój Plus ні PiS сама по собі не змінює правового статусу українців у Польщі й не створює автоматичного ризику депортації.

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