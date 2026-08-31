У Польщі літак Ryanair вилетів до Іспанії, "забувши" 130 пасажирів

Літак Ryanair / © Associated Press

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У Польщі сталася курйозна та неприємна ситуація з лоукостером Ryanair, який через технічні збої та зміну графіка відправив літак до Жирони (Іспанія) раніше від установленого часу. В результаті близько 130 пасажирів залишилися в аеропорту Познані.

Про це пише видання In Poland.

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У вівторок, 25 серпня, пасажири рейсу з аеропорту Познань-Лявиця до Жирони мали вирушити о 18:50. Проте авіакомпанія Ryanair попередила їх про затримку. У результаті літак вилетів із познанського аеропорту лише близько 3:00 наступного дня, однак через певні проблеми екіпаж був змушений розвернути повітряне судно. Приблизно через пів години літак знову приземлився у Лявіці.

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Лоукостер поінформував пасажирів, що виліт перенесено на 14:00. Водночас їм запропонували не чекати на новий рейс, а отримати компенсацію або без додаткової оплати обрати інший переліт. За словами пасажирів, авіакомпанія не змогла надати їм місця для ночівлі, але запевнила, що компенсує витрати, якщо люди самостійно забронюють готель.

Деякі пасажири, які мали летіти до Жирони, прибули до аеропорту близько 10:00 26 серпня. Там вони з’ясували, що літак уже залишив Познань приблизно в цей час. На борту при цьому не було близько 130 пасажирів.

В авіакомпанії пояснили ситуацію незначною технічною проблемою літака, яка стала причиною первинної затримки та подальших змін у розкладі. У Ryanair заявили, що повітряне судно вилетіло раніше від запланованого часу — близько 10:00 замість 14:00 — після того, як отримало дозвіл на політ.

Представники авіакомпанії також запевнили, що пасажирам повідомили про зміну часу вильоту електронною поштою та текстовим повідомленням о 5:46 ранку. Водночас деякі мандрівники стверджують, що таких повідомлень не отримували, а в мобільному застосунку досі було вказано час вильоту о 14:00.

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До слова, у варшавському аеропорту 62-річну польську пасажирку зняли з рейсу до Малаги та оштрафували на 500 злотих після того, як вона пожартувала на реєстрації про дві бомби у багажі, хоча перевірка не виявила жодних небезпечних предметів.

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