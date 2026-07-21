У Польщі лунає повітряна тривога, людей закликають пройти до укриттів: що відбувається

Повітряна тривога у Польщі / © Getty Images

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У вівторок, 21 липня, по всій Польщі оголошено повітряну тривогу. Сирени лунають від ранку — від 07:00 — і будуть до вечора. У такий спосіб країна готується до ймовірних загроз. Наразі влада закликає зберігати спокій.

Відео повітряних тривог з’явилися у Мережі.

Раніше Центр безпеки уряду країни попереджав громадян про навчання «Тривога-26». Там зауважили, що перевірка звукових сигналів є частиною навчань.

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Усі мешканці Польщі отримали оповіщення про повітряну тривогу. Жителів закликають пройти в укриття та діяти за інструкціями.

«Увага! Завтра (21 липня) з 7:00 до 19:00 по всій країні проходитимуть навчання з вмикання сирен екстреного режиму. Зберігайте спокій», — йдеться у зверненні.

Яка мета повітряних тривог і чи є реальна загроза

Мета навчань — перевірити практичне використання систем оповіщення та сповіщення населення. Повітряна тривога не становить реальної загрози.

Під час повітряної тривоги будуть два сигнали відповідно до чинних норм:

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оголошення тривоги — звук сирени тривалістю три хвилини,

та скасування тривоги — безперервний монотонний звук сирени тривалістю три хвилини.

Дата публікації 12:34, 21.07.26 Кількість переглядів 17 По всій Польщі лунає повітряна тривога

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