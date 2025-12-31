Колапс на польській залізниці / © pixabay.com

Святкового дня, перед Новим роком, залізничне сполучення Польщі зазнало серйозних ускладнень через технічну поломку та складні погодні умови. Пасажири зіткнулися з відміною рейсів і значними затримками: близько 16 поїздів стояли понад годину.

Про це йдеться у повідомленні polsatnews.

Проблеми спостерігалися на станції Прушкув та на інших ділянках залізниці, де сніг та завали дерев заблокували колії. Лише після 8:00 рух поступово відновився, але деякі поїзди все ще прибували із запізненням.

Згодом PKP PLK повідомили, що станом на 11:00 рух поїздів у країні відновлено без порушень. На ділянках Дзялдово-Ольштин та Нідзица-Ваплево служби розчищали колії після снігових заметів.

Також через сильний сніг на дорогах утворилися масштабні затори: на трасі S7 кілометрові пробки затримували сотні автомобілів, а в аеропорту Модлін тимчасово призупинили авіаційні операції.

Ситуація поступово стабілізується, проте святковий день в Польщі видався складним для мандрівників.

Тим часом перший день нового 2026 року Україна зустріне із хуртовинами. Синоптики розповіли, де чекати на сніг та найсильніші морози.

А 31 грудня через небезпечну погоду в Карпатах туристам порадили завантажити застосунок для екстреного зв’язку з рятувальниками.