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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Польщі масово закрили школи через «криваву п’ятницю»: що відбувається і яка загроза

Серія нападів на польські освітні заклади спричинила хвилю тривоги серед батьків та учнів. У соцмережах заговорили про можливу «Криваву п’ятницю».

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Поліція Польщі

Поліція Польщі / © Associated Press

Після серії нападів у школах Мазовецького воєводства Польщі серед учнів і батьків почали ширитися тривожні повідомлення про так звану «Криваву п’ятницю». У соцмережах стверджують про нібито підготовку нових нападів, однак правоохоронці наразі не підтверджують цієї інформації.

Про це повідомляє Polsat News.

За даними видання, у батьківських та учнівських групах поширюються повідомлення про те, що останні випадки насильства в польських школах нібито можуть бути пов’язані між собою, а їхньою «кульмінацією» має стати п’ятниця. Зокрема, йдеться про закриті групи в соцмережах, де начебто могли координувати майбутні напади.

Поліція знає про ці повідомлення та перевіряє їх. У правоохоронних органах наголосили, що жодна з інформації, яку протягом дня перевіряли після повідомлень батьків, не підтвердилася. Мешканців закликають не поширювати неперевірені дані та не піддаватися паніці.

Правоохоронці також вивчають можливі мотиви 15-річного учня, який 8 жовтня напав із ножем на працівницю школи в Лещидол-Новінах поблизу Вишкова. Слідчі мають перевірити його телефон та інші речі, щоб з’ясувати, зокрема, чи міг напад бути пов’язаний з онлайн-викликом.

«Тривають слідчі дії для встановлення мотивів неповнолітнього. Також буде проведено обшук його телефону та інших речей. Це дозволить встановити, чи це був виклик, чи було у нього видіння, і під яким впливом він скоїв це діяння», — зазначила молодша курсантка Ілона Пусцян.

На тлі ситуації мазовецький воєвода Маріуш Франковський вирішив закрити у п’ятницю всі державні та приватні початкові школи в гміні Вишкув. У поліції водночас уточнили, що це рішення ухвалили ще до масового поширення чуток про «Криваву п’ятницю».

Напади на заклади освіти в Польщі — останні новини

Напередодні в регіоні сталося кілька нападів. 7 жовтня в Остроленці 19-річний учень професійно-технічного училища поранив ножем дев’ятьох людей. Наступного дня у Лещидол-Новінах 15-річний школяр напав із ножем на працівницю школи — жінка загинула, ще троє людей були поранені.

Крім того, польські правоохоронці затримали 17-річного підлітка, якого підозрюють у підготовці нападу з ножем у Серпці. За словами міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марціна Кервінського, силовикам вдалося запобігти цьому нападу.

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