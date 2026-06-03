У Польщі може побільшати американських військових: Варшава зробила Пентагону офіційну пропозицію

Польща ініціює розміщення постійної військової бази США на своїй території / © Associated Press

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Уряд Польщі продовжує активні кроки для зміцнення обороноздатності країни на тлі зростаючих загроз у європейському регіоні. Варшава офіційно звернулася до Вашингтона з ініціативою щодо розміщення нових американських військових підрозділів на своїй території на постійній основі.

Про це пише віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на своїй сторінці у соцмережі X.

Офіційна пропозиція для Пентагону

Під час комунікації з міністром оборони Сполучених Штатів Пітом Гегсетом польська сторона висунула конкретну пропозицію щодо поглиблення військової співпраці. За словами очільника оборонного відомства Польщі, залученість американських партнерів у гарантування безпеки його країни не лише не зменшується, а має всі перспективи для суттєвого розширення найближчим часом.

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Створення нової постійної військової бази має стати черговим логічним кроком у стратегічному партнерстві двох держав. Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що безпека Польщі глобально спирається на три ключові компоненти: сильну національну армію, згуртоване суспільство та надійні міжнародні союзи, серед яких військова присутність Сполучених Штатів відіграє чи не найважливішу роль.

Зміна планів Пентагону та рішення Трампа

У середині травня інформаційний простір сколихнула новина про те, що Пентагон раптово скасував розгортання американської бронетанкової бригади в Польщі. Це рішення, яке стало несподіванкою навіть для деяких військових чиновників, пояснювалося зусиллями президента Дональда Трампа щодо скорочення військової присутності США в Європі, попри те, що спорядження та частина особового складу вже перебували в дорозі.

Тоді очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш поспішив заспокоїти суспільство, запевнивши, що ця ситуація пов’язана з раніше анонсованою зміною присутності американських сил і безпосередньо не погіршує безпеку його країни. Водночас у США зазначали, що армія стикається з дефіцитом бюджету через розширені внутрішні операції, хоча в НАТО обіцяли зберегти потужну присутність на східному фланзі.

Проте вже за тиждень ситуація кардинально змінилася, і Дональд Трамп несподівано заявив про намір направити додаткові п’ять тисяч американських військовослужбовців на польську територію. Про це рішення глава Білого дому повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, чим фактично перекреслив попередні побоювання щодо скорочення військового контингенту в цьому регіоні.

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Свій різкий розворот у політиці американський лідер прямо пов’язав із результатами виборів у Польщі. Трамп наголосив, що збільшення військової присутності є наслідком успішного обрання нового польського президента Кароля Навроцького, якого він особисто підтримував під час кампанії, та результатом теплих двосторонніх відносин між політиками.

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