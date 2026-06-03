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У Польщі може побільшати американських військових: Варшава зробила Пентагону офіційну пропозицію
Польський уряд передав міністру оборони США офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ на території Польщі задля посилення регіональної безпеки.
Уряд Польщі продовжує активні кроки для зміцнення обороноздатності країни на тлі зростаючих загроз у європейському регіоні. Варшава офіційно звернулася до Вашингтона з ініціативою щодо розміщення нових американських військових підрозділів на своїй території на постійній основі.
Про це пише віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на своїй сторінці у соцмережі X.
Офіційна пропозиція для Пентагону
Під час комунікації з міністром оборони Сполучених Штатів Пітом Гегсетом польська сторона висунула конкретну пропозицію щодо поглиблення військової співпраці. За словами очільника оборонного відомства Польщі, залученість американських партнерів у гарантування безпеки його країни не лише не зменшується, а має всі перспективи для суттєвого розширення найближчим часом.
Створення нової постійної військової бази має стати черговим логічним кроком у стратегічному партнерстві двох держав. Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що безпека Польщі глобально спирається на три ключові компоненти: сильну національну армію, згуртоване суспільство та надійні міжнародні союзи, серед яких військова присутність Сполучених Штатів відіграє чи не найважливішу роль.
Зміна планів Пентагону та рішення Трампа
У середині травня інформаційний простір сколихнула новина про те, що Пентагон раптово скасував розгортання американської бронетанкової бригади в Польщі. Це рішення, яке стало несподіванкою навіть для деяких військових чиновників, пояснювалося зусиллями президента Дональда Трампа щодо скорочення військової присутності США в Європі, попри те, що спорядження та частина особового складу вже перебували в дорозі.
Тоді очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш поспішив заспокоїти суспільство, запевнивши, що ця ситуація пов’язана з раніше анонсованою зміною присутності американських сил і безпосередньо не погіршує безпеку його країни. Водночас у США зазначали, що армія стикається з дефіцитом бюджету через розширені внутрішні операції, хоча в НАТО обіцяли зберегти потужну присутність на східному фланзі.
Проте вже за тиждень ситуація кардинально змінилася, і Дональд Трамп несподівано заявив про намір направити додаткові п’ять тисяч американських військовослужбовців на польську територію. Про це рішення глава Білого дому повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, чим фактично перекреслив попередні побоювання щодо скорочення військового контингенту в цьому регіоні.
Свій різкий розворот у політиці американський лідер прямо пов’язав із результатами виборів у Польщі. Трамп наголосив, що збільшення військової присутності є наслідком успішного обрання нового польського президента Кароля Навроцького, якого він особисто підтримував під час кампанії, та результатом теплих двосторонніх відносин між політиками.