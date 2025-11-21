- Дата публікації
У Польщі знайшли кулі на коліях: поліція з’ясовує, хто і навіщо їх поклав
У Польщі поліція відреагувала на дивну знахідку на залізничних коліях. Наразі цей випадок сприймають як провокацією.
Польська поліція розслідує інцидент поблизу міста Острув-Великопольський, де на залізничних коліях виявлені дві кулі, обв’язані дротом. Правоохоронці кваліфікували це як «провокацію», спрямовану на перевірку реакції спецслужб.
Про це поліція повідомила у мережі Х.
«Ми знайдемо цю особу та притягнемо її до кримінальної відповідальності», — йдеться в заяві поліції.
Зазначається, що знайдені кулі були холостими і знаходилися на ділянці, де проводився ремонт колій.
Раніше повідомлялося, що нещодавній вибух на польській залізниці привернув увагу світової спільноти. Поліція почала розслідування терористичних диверсій, спрямованих на залізничну інфраструктуру, і встановила, що за ними стоїть іноземна розвідка. Крім того, слідство виявило зв’язок із Росією, який веде через територію України.
У Польщі 16 листопада приблизно о 7:39 за місцевим часом поблизу села Жичин Гарволінського повіту Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава — Люблін.
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском обговорив ситуацію з останніми атаками в Україні та диверсійні загрози в регіоні.
Згодом правоохоронці Польщі повідомили про нових підозрюваних у вибухах на залізничній інфраструктурі — це чотири громадянина України, які мають постійне місце проживання у Польщі.