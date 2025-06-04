У Польщі на кордоні з Україною загубили зенітні установки і боєприпаси для ЗСУ

Польські військові. Фото ілюстративне: Wojsko Polskie

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У Підкарпатському воєводстві Польщі, неподалік кордону з Україною, виявили покинуті зенітні установки і боєприпаси.

Про це пишуть польські видання RMF24 і Wprost.

За інформацією польських ЗМІ, одна з приватних компаній мала перевозити зенітні системи українській армії. Однак зброя зберігалася на складах у Підкарпатському регіоні поблизу кордону. Спочатку її охороняли, але потім залишили практично без нагляду.

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Одна з приватних компаній отримала замовлення на транспортування зенітних систем до України, чого з невідомих на даний момент причин вона не зробила. Зброя не належить польській армії чи державним службам. Її мала комерційно постачати приватна структура української армії.

Вісім контейнерів, що були наповнені зброєю та боєприпасами, знайдено на території місцевого аероклубу, недалеко від кордону з Україною. На місце події також прибула поліція. Повідомляється, що контейнери лежали там кілька тижнів, а правоохоронці дізналися про їхнє існування лише нещодавно.

«Склад не контролювався, що є скандалом. Цей вид зброї має належним чином зберігатися та контролюватися», — сказав речник польського міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

Раніше повідомлялося, що Польща перехопила російський літак над Балтикою.

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