У Польщі на кордоні затримали проректора-українця: подробиці гучного скандалу

У Польщі на кордоні затримали українця / © Getty Images

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У Польщі затримали проектора скандального університету Collegium Humanum Тараса Г. Він намагався покинути сусідню країну.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Проректора Collegium Humanum затримали правоохоронці на прикордонному пункті пропуску «Медика», коли той намагався покинути Польщу. Як зазначено в повідомленні, це сталося у зв’язку з багатоетапним розслідуванням порушень у діяльності колегіуму.

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Тарас Г., громадянин України, підозрюється у причетності до злочинної групи, яка видавала фальшиві документи. Йдеться про довідки про проходження навчання та дипломи про закінчення вищезгаданого Collegium Humanum.

Collegium Humanum — це приватний університет, який, за даними польських слідчих, продавав дипломи, в тому числі за програмою MBA — післядипломної освіти в галузі бізнесу та фінансового менеджменту. Документи дозволяли випускникам університету претендувати на керівні посади. Університет називали «фабрикою дипломів», яка забезпечувала максимально скорочений шлях до бажаних документів. Його ректора Павела Ч. заарештували ще в лютому 2023 року. Йому висунули майже 100 звинувачень у зв’язку зі збоями в роботі закладу. У середині листопада 2024 року Павел Ч. був звільнений з-під варти після сплати майнової застави у розмірі 2 млн злотих.

Нагадаємо, раніше у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало трьох працівниць одного з одеських університетів через корупційну історію з дипломами.