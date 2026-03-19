- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 2408
- Час на прочитання
- 1 хв
У Польщі на заводі трагічно загинув 28-річний українець: без батька залишилося троє дітей
У Польщі на заводі загинув українець, який намагався полагодити зламане обладнання.
У Польщі на заводі з переробки пластмаси загинув 28-річний громадянин України. Без батька залишилося троє малих дітей.
Про це повідомляє польське видання RMF 24.
Трагічний інцидент стався в понеділок, 16 березня, у місті Млява. 28-річний чоловік незадовго до 6:00 ранку, саме перед закінченням своєї зміни, зайшов до камери, де транспортувався пластик на виробничу стрічку. Він намагався усунути засмічення. Поки українець перебував усередині обладнання, інший працівник запустив механізм. Внаслідок цього 28-річний українець загинув. Його тіло працівники виявили лише опівночі у вівторок.
Польська поліція відкрила провадження за недотримання правил охорони праці, нараження працівника на ризик втрати життя або здоров’я, а також ненавмисне вбивство.
Зазначається, що загиблий — 28-річний громадянин України, який пропрацював на заводі приблизно п’ять років. Він дуже добре володів польською мовою. У чоловіка залишилося троє дітей.
Раніше повідомлялося, що у Варшаві поляк з ножем напав на українця через національність.