У Польщі набудуть чинності нові ПДР: за що водіїв позбавлятимуть прав і штрафуватимуть

Штраф / © УНІАН

Реклама

У вівторок, 3 березня, у Польщі набуває чинності черговий етап масштабної реформи ПДР. Ключові нововведення стосуються жорсткого покарання за швидкість поза містами, дозволу на керування авто для неповнолітніх та нових вікових обмежень для самокатів.

Про це повідомляє «Авто24».

Позбавлення прав за швидкість поза межами міста

Найголовніша зміна стосується процедури вилучення водійського посвідчення. Якщо раніше водії втрачали право на керування лише за перевищення ліміту на 51 км/год у межах населених пунктів, то відтепер цю норму поширено і на заміські траси.

Реклама

Згідно з новими правилами, посвідчення вилучатимуть за перевищення швидкості на 51 км/год і більше на двосмугових дорогах з однією проїжджою частиною. Водночас закон передбачає певні винятки: жорстка санкція не поширюватиметься на порушення, зафіксовані на автомагістралях (автобанах) або дорогах із розділеною проїжджою частиною.

Окрім тимчасової втрати прав на три місяці, порушнику загрожує штраф у розмірі від 1500 злотих (близько 17 900 грн) та нарахування щонайменше 13 штрафних балів. Актуальність таких заходів підтверджує статистика: лише за минулий рік понад 24 тисячі водіїв у Польщі втратили документи через швидкість у містах.

Водійське посвідчення категорії B з 17 років

Від 3 березня Польща офіційно дозволяє 17-річним підліткам отримувати водійські права, проте з суворими обмеженнями:

Необхідна згода опікунів для проходження курсу та складання іспиту. До повноліття керувати авто можна виключно на території Польщі. Впродовж перших 6 місяців (або до 18-річчя) підліток має їздити лише у присутності досвідченого водія.

Вимоги до супроводжуючої особи: вік від 25 років, стаж водіння категорії B не менше 5 років, повна тверезість та відсутність судових заборон на керування. У посвідченнях таких молодих водіїв у полі 12 з’явиться спеціальна відмітка — код 113.

Реклама

Нові правила для електросамокатів

Поправки торкнулися і легкого персонального транспорту. Мінімальний вік для керування електросамокатом підвищується з 10 до 13 років.

Крім того, для осіб віком до 18 років стає обов’язковим наявність велосипедного посвідчення або водійських прав будь-якої іншої категорії (AM, A1, B1 або T). Після досягнення повноліття для користування самокатом, як і раніше, буде достатньо лише паспорта.

Нагадаємо, в Італії встановлення алкозамка стане обов’язковим для всіх категорій водіїв-порушників, а код 69 у правах залишатиметься незалежно від зміни роботи чи авто.

Раніше ми писали, як правильно підготувати автомобіль до весняних поїздок.