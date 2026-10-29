У Польщі напали на 12-річного українця: все почалося з одного запитання

У Польщі напали на 12-річного українця / © ТСН.ua

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У Польщі група підлітків напала на 12-річного українця. За словами матері хлопця, нападники розпилили йому в обличчя та рот перцевий газ після того, як дізналися, що він з України.

Про інцидент стало відомо з допису матері постраждалого Катерини Матвієнко у Facebook.

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Напад на 12-річного українця у Кракові: що сталося

Інцидент стався у неділю, 25 жовтня, приблизно о 16:00–16:30 на пішохідному переході біля ТЦ Serenada у Кракові, неподалік McDonald’s на вулиці Bora-Komorowskiego.

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За словами Катерини Матвієнко, група підлітків підійшла до її сина та запитала, звідки він. Коли хлопець відповів, що з України, підлітки розпилили йому перцевий газ в обличчя та рот.

«Решту доби ми провели у відділенні невідкладної допомоги. У дитини були сильний біль, почервоніння та подразнення шкіри й слизових оболонок. Медичні документи оформлені, зокрема проведено медичний огляд», — розповіла мати хлопця.

За словами Катерини Матвієнко, після нападу на одязі та шкірі її сина залишилися зелені сліди, ймовірно, від розпиленого газу. Вона також повідомила, що поблизу місця нападу є камери відеоспостереження, записи з яких можуть стати доказами під час розслідування.

Мати хлопчика шукає адвоката після нападу в Кракові

Катерина Матвієнко попросила користувачів соцмереж допомогти їй знайти у Кракові адвоката, який спеціалізується на кримінальних справах.

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«Шукаю досвідченого адвоката у Кракові, який має практику у кримінальних справах, справах про напади на неповнолітніх та можливі злочини на ґрунті національної приналежності, зокрема у контексті статті 119 Кримінального кодексу Польщі», — написала мати постраждалого українця.

За словами Катерини, адвокат має допомогти захистити інтереси її сина та контролювати перебіг розслідування.

«Допомога адвоката потрібна нам, щоб правильно кваліфікувати подію та представляти інтереси дитини, проконтролювати належне проведення розслідування, невідкладно подбати про збереження й отримання записів із камер відеоспостереження, поки їх не видалили, комунікувати з поліцією та, за потреби, прокуратурою», — пояснила вона.

Мати хлопця також попросила українців у Кракові порекомендувати фахівців із досвідом подібних справ.

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«Буду дуже вдячна за особисті рекомендації, прямі контакти адвокатів або посилання на їхні професійні сторінки. Особливо цікавлять фахівці, які мають реальний досвід подібних справ і можуть допомогти українській родині в Польщі», — додала Катерина.

Матвієнко повідомила, що планує звернутися до поліції та передати наявні докази нападу. Серед них — медичні документи, сліди речовини на одязі та шкірі дитини, а також записи камер відеоспостереження.

Напади біля ТЦ Serenada у Кракові: українці розповіли про схожі випадки

Після публікації історії про напад на 12-річного українця інші мешканці Кракова почали ділитися в коментарях схожими випадками поблизу ТЦ Serenada. Люди стверджують, що в цьому районі вже траплялися напади з використанням перцевого газу, зокрема на дітей і підлітків.

Один із користувачів на ім’я Олександр закликав маму постраждалого не відмовлятися від заяви та довести справу до кінця. За його словами, подібний інцидент стався біля ТЦ Serenada приблизно два місяці тому.

© Facebook

Ще одна українка на ім’я Аніта розповіла, що влітку подібна ситуація сталася з її сином. За її словами, справу вже розглядають у суді.

© Facebook

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про напад на українців у польському Гданську. За словами постраждалої, конфлікт виник через українську пісню. Група людей побила українців, а в одну з дівчат кинули скляну пляшку, внаслідок чого вона дістала поранення.

Також у Польщі дві місцеві мешканки напали на українців після того, як почули українську мову. За словами очевидця, одна з жінок вигукувала ксенофобські образи, била людей і пошкоджувала майно закладу.

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