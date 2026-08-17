У Польщі напали на двох українських дітей через мову: поліція розшукує нападників

Праопри Польщі, Євросоюзу та України / © unsplash.com

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У польському Бидгощі двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу. 14-річна дівчина та її 12-річний брат зазнали агресії з боку чоловіка та жінки. Причиною стало те, що вони розмовляли між собою українською мовою.

Про це пише Генеральне консульство України в Гданську.

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Інцидент стався 14 серпня у парку поблизу залізничного вокзалу. За даними Генерального консульства України в Гданську, нападники, які були разом із маленьким собакою, спочатку ображали дітей нецензурною лайкою та погрожували їм через їхню національність.

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Згодом конфлікт переріс у фізичне насильство. За попередніми даними, нападники викрутили руку дівчині, зламали іграшковий дрон, а його уламки кинули в її брата. Хлопець отримав подряпини.

У Генконсульстві України в Гданську повідомили, що оперативно відреагували на інцидент і взяли справу на особливий контроль. Консули підтримують зв'язок із матір'ю постраждалих дітей та надали їй необхідну консульсько-правову допомогу.

Заяву про напад уже подали до поліції. Наразі правоохоронці розшукують осіб, причетних до інциденту.

Фізичному здоров'ю дітей наразі нічого не загрожує, однак, за даними консульства, вони пережили сильний емоційний стрес.

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Українське дипломатичне представництво закликало всіх, хто був свідком нападу або має інформацію про нападників, невідкладно звернутися до польської поліції.

У консульстві також наголосили, що рішуче засуджують будь-які прояви ксенофобії. Питання безпеки українців та протидії нетерпимості планують обговорити під час найближчої зустрічі представників консульства з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст і керівниками поліції.

Нгадаємо, у Польщі дві жінки напали на українців після того, як почули українську мову. Одна з нападниць вигукувала ксенофобські образи, зокрема «Spierdalaj do Ukraine», била людей та громила майно кафе CastaCraftowe. Про інцидент розповів працівник закладу Богдан Угринчук. За його словами, українці намагалися зафіксувати напад на відео та викликати поліцію. Напад стався в ніч проти 13 серпня; приводом для агресії, за словами очевидця, стала українська мова. Постраждалі мають намір домогтися відповідальності для нападниць.

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