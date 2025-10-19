Прапор Польщі / © pixabay.com

У Польщі дедалі більше цивільних беруть участь у курсах виживання, відвідують стрілецькі полігони та проходять військові навчання, готуючись до можливого нападу РФ.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Польща вважається однією з країн НАТО, яка потенційно може опинитися на передовій у разі збройної агресії з боку РФ.

На тлі цих ризиків польський уряд заявив про намір розширити базову військову підготовку для дорослих чоловіків. Уже цього року країна планує виділити на оборону близько 4,5% свого ВВП — один із найвищих показників у Європі.

Як зазначає The Telegraph, все більше поляків звертаються до громадських і приватних організацій, які проводять військові тренування. Йдеться про Польську мережу виживальників, стрілецькі клуби, військові училища та волонтерські формування, де навчають навичок виживання, поводження зі зброєю та тактики.

Інструктори зі стрільби підтверджують, що попит на такі курси різко зріс після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За їхніми словами, додатковим поштовхом стали нещодавні інциденти з безпілотниками, які перетинали польський кордон.

Крім того, частина організацій проводить спеціальні програми для молоді — курси самооборони та надання першої допомоги.

