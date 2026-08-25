У Польщі натовп жорстоко побив на вулиці молодих чоловіків з України через "лекцію про Волинь"

У Польщі побили українців

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У польському місті Радомі група чоловіків накинулась на трьох молодих українців через «Волинську трагедію». Вони жорстоко побили громадян України.

Про це пише польське видання onet.pl.

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Інцидент стався 2 серпня між 5 та 6 годиною ранку, проте польські правоохоронні органи повідомили про це лише зараз.

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«34-річний мешканець Любліна Томаш Г. приїхав до Радома на весілля, але після його закінчення почав блукати містом. На вулиці Мальчевського він зустрів трьох молодих українців. Він зав’язав з ними розмову, запитуючи, звідки вони. Відбувся обмін репліками. Однак йому не сподобалася їхня відповідь. Вони відповіли йому, що він читає їм лекцію про Волинь. Виникло якесь словесне непорозуміння, і в цей момент мешканець Любліна покликав трьох чи чотирьох молодих чоловіків, які переходили вулицю, і сказав їм, що вони українці. Вони дуже спонтанно відреагували на це, і почався напад», — розповів прокурор Цезарій Олтаржевський з місцевої районної прокуратури.

Згодом до побиття долучилися інші перехожі. Загалом було 8 нападників. Українці отримали травми, переважно голови та обличчя. Судово-медичні експерти їх оглянули. В інтерв'ю «Gazeta Wyborcza» прокурор додав, що після інциденту Томаш Г. «замовив таксі та поїхав, ніби нічого не сталося».

Головного нападника затримали. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Напади на українців у Польщі

У Польщі почастішали напади на українців. Раніше у польському Бидгощі чоловік і жінка напали на 14-річну дівчинку та її 12-річного брата з України. Нападники агресивно відреагували на те, що підлітки спілкувалися між собою українською мовою.

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Польщі в ніч проти 13 серпня дві місцеві мешканки напали на українців, почувши українську мову. Одна з нападниць вигукувала ксенофобські гасла, била людей та влаштувала погром у закладі CastaCraftowe.

Окрім цього випадку, раніше нетверезий поляк побив батька та сина, бо вирішив, що вони з України. Тепер агресору загрожує позбавлення волі.

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