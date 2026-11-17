Краків / © pixabay.com/DzidekLasek

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Влада Кракова має намір передати науковцям та медикам тіло Міхала Оксінського — чоловіка, який 7 листопада відкрив стрілянину в центрі міста. Причина в тому, що ніхто з родичів досі не зголосився його поховати.

Про це повідомляє видання Polsat News.

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За даними журналістів, 16 листопада в селі Вашньов відбулося прощання з батьками та сестрою Оксінського, яких він убив 7 листопада перед тим, як відкрити стрілянину в центрі Кракова.

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Як раніше зазначав прокурор Ерік Стасєляк, організацію їхнього поховання взяв на себе родич, проте ховати самого Міхала поки ніхто не погодився.

Речник Національної прокуратури у Варшаві Пшемислав Новак пояснив, що за правилами у таких випадках тіло має поховати місцева влада, якщо ніхто з уповноважених осіб не забере його.

Водночас президент Кракова Лукаш Ґібала планує звернутися до Медичного колегіуму Ягеллонського університету, щоб передати останки чоловіка для потреб науки й медицини.

«Це рішення родини. Якщо вони вирішать не забирати тіло й не поховають його, я попрошу місто не організовувати похорони, а передати тіло на медичні та наукові дослідження», — зауважив Ґібала.

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Стрілянина у Кракові — останні новини

Нагадаємо, у центрі Кракова 7 листопада чоловік влаштував стрілянину. Сестра стрільця, яку він убив разом із батьками, була польською художницею та навчалася на третьому курсі Академії образотворчих мистецтв імені Яна Матейка.

Також у Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології влаштував стрілянину на головній площі Кракова. Поліція відкрила вогонь і заарештувала його.

У центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських і нападник, дістали поранення.

Чоловік, який влаштував стрілянину у Кракові, менш ніж за рік до цього проходив перевірку для отримання дозволу на зброю. Прем’єр Польщі Дональд Туск розповів, що з’ясувалося про нападника.

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