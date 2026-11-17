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У Польщі не знайшлося охочих поховати стрільця з Кракова: що вирішила влада
У Польщі знайшли незвичне застосування тілу чоловіка, який влаштував стрілянину.
Влада Кракова має намір передати науковцям та медикам тіло Міхала Оксінського — чоловіка, який 7 листопада відкрив стрілянину в центрі міста. Причина в тому, що ніхто з родичів досі не зголосився його поховати.
Про це повідомляє видання Polsat News.
За даними журналістів, 16 листопада в селі Вашньов відбулося прощання з батьками та сестрою Оксінського, яких він убив 7 листопада перед тим, як відкрити стрілянину в центрі Кракова.
Як раніше зазначав прокурор Ерік Стасєляк, організацію їхнього поховання взяв на себе родич, проте ховати самого Міхала поки ніхто не погодився.
Речник Національної прокуратури у Варшаві Пшемислав Новак пояснив, що за правилами у таких випадках тіло має поховати місцева влада, якщо ніхто з уповноважених осіб не забере його.
Водночас президент Кракова Лукаш Ґібала планує звернутися до Медичного колегіуму Ягеллонського університету, щоб передати останки чоловіка для потреб науки й медицини.
«Це рішення родини. Якщо вони вирішать не забирати тіло й не поховають його, я попрошу місто не організовувати похорони, а передати тіло на медичні та наукові дослідження», — зауважив Ґібала.
Стрілянина у Кракові — останні новини
Нагадаємо, у центрі Кракова 7 листопада чоловік влаштував стрілянину. Сестра стрільця, яку він убив разом із батьками, була польською художницею та навчалася на третьому курсі Академії образотворчих мистецтв імені Яна Матейка.
Також у Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології влаштував стрілянину на головній площі Кракова. Поліція відкрила вогонь і заарештувала його.
У центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських і нападник, дістали поранення.
Чоловік, який влаштував стрілянину у Кракові, менш ніж за рік до цього проходив перевірку для отримання дозволу на зброю. Прем’єр Польщі Дональд Туск розповів, що з’ясувалося про нападника.