У Польщі одіозний політик молотом понівечив пам’ятник УПА і зняв це на відео

Ґжеґож Браун публічно пошкодив молотом пам’ятник УПА / © скриншот з відео

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У Польщі скандальний депутат європарламенту та польського Сейму Ґжеґож Браун публічно пошкодив молотом пам’ятник УПА. Польські правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за цим фактом і запевнили, що винні не уникнуть покарання.

Відповідне відео лідер партії «Конфедерація польської корони» опублікував у соцмережі X.

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На відео Браун розповів про свій візит до пам’ятника УПА та заявив, що споруду необхідно негайно демонтувати.

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«Цю справу слід було вирішити вже першого дня після виявлення цієї, до речі, анонімної самовільної споруди силами служб, і зовсім не обов’язково спеціальних. Цей обеліск, що ображає пам’ять жертв українського геноциду проти поляків, має бути демонтований за допомогою професійного обладнання, яке слід негайно доставити сюди після задокументування злочину виправдання нацизму та бандеризму», — зазначив політик.

На думку Брауна, поліція або інші відповідні служби мали втрутитися ще після встановлення пам’ятника. На оприлюднених кадрах політик за допомогою молота розбиває імена українців, викарбувані на камені.

Дата публікації 11:53, 11.09.26 Кількість переглядів 9 Польський політик зняв на відео, як нищить молотом пам'ятник УПА

Реакція поліції на нищення пам’ятника УПА в Польщі

Польські правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Йдеться, зокрема, про статті щодо наруги над пам’ятником і місцем поховання, пошкодження майна, а також злочину, скоєного з мотивів національної ненависті.

Речниця МВС і адміністрації Кароліна Ґалєцька заявила, що поліція вилучає докази у справі, а винні не зможуть уникнути відповідальності.

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Український історик про акт вандалізму

На черговий випадок вандалізму відреагував український історик, дослідник і ветеран російсько-української війни Володимир Бірчак.

«Просто запам’ятайте ці фото. Депутат польського Сейму і депутат Європарламенту — Гжегож Браун сокирою трощить пам’ятник УПА. Придивіться на фото, депутат Сейму «дружньої» Польщі — трощить Державний Герб України — Тризуб. Чи могли б Ви уявити схожу ситуацію в Україні? Думаю, що ні. Україна завжди толерантно ставилась і ставиться до пам’яті. Ми не воюємо з мертвими. Нагадаю, що саме за такі дії, за наругу над українськими могилами у Польщі десятьма роками раніше було призупинено видавання дозволів на ексгумацію польській стороні», — йдеться у дописі Бірчака у Facebook.

Історик нагадав, що свого часу польська сторона неодноразово обіцяла відновити українські могили та пам’ятники. За його словами, про це кілька разів особисто заявляв навіть президент Польщі Анджей Дуда.иВодночас, наголосив ветеран, відтоді минуло вже 10 років, але жодного пам’ятника чи поховання так і не було відновлено. Натомість польська сторона продовжує проводити розкопки, тоді як українцям, за словами Бірчака, за рік із великими труднощами вдалося отримати дозвіл лише на одні роботи.

Хто такий Ґжеґож Браун

Браун відомий своїми проросійськими та антиукраїнськими провокаціями. Політик неодноразово ставав фігурантом скандалів через свої публічні дії та заяви.

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Днями комітет Європарламенту з правових питань одностайно рекомендував позбавити Брауна депутатської недоторканності. Причиною стали його заяви із запереченням Голокосту та існування газових камер в Аушвіці-Біркенау.

Що відомо про пам’ятник УПА в Бялистоку

Гранітний пам’ятник у селищі Бялисток встановлений на місці масового поховання українців 1946 року, які загинули в боях із радянським НКВС.

Місце пам’яті функціонує ще від 1990-х років, а сучасний вигляд — камінь із викарбуваними іменами загиблих — воно отримало 2019 року.

За останні роки обеліск кілька разів зазнавав нападів.

До слова, раніше президент Польщі Кароль Навроцький закликав законодавчо заборонити використання червоно-чорного прапора ОУН-УПА на території країни, порівнявши його з німецькою концепцією «крові і ґрунту». Навроцький заявив, що ця символіка уособлює ідеологію українських націоналістів, відповідальних за вбивства поляків, і пообіцяв домагатися ухвалення відповідного закону в парламенті.

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