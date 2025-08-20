ТСН у соціальних мережах

У Польщі офіційно назвали причину зальоту безпілотника: чи вистачило мужності вказати на РФ

Влада Польщі офіційно підтвердиа, що безпілотник, який впав у Люблінському воєводстві — російський.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Шахед / Фото ілюстративне

Шахед / Фото ілюстративне

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш визнав, що безпілотник, який вибухнув у Люблінському воєводстві, був російським.

Про це пишуть Onet і «Польське радіо».

За словами міністра, Росія знову провокує країни-члени НАТО. Після інцидентів з дронами, які сталися в Румунії, Литві та Латвії, НАТО знову має справу з російським дроном.

«Ми вчергове маємо справу з провокацією з боку Російської Федерації. Маємо справу з російським безпілотником у вирішальний момент, коли тривають мирні переговори. Ми маємо з ним справу у момент, коли є надія, що ця війна, яку оголосила Росія — війна проти Української держави, але також війна, що загрожує безпеці країн НАТО — має шанс закінчитися. Росія знову провокує», — сказав він.

Косиняк-Камиш оголосив, що доручив оперативному командувачу підготувати «всебічний звіт про сьогоднішню російську провокацію та рекомендації, що випливають з неї».

Водночас, заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі генерал Даріуш Маліновський запевняє, що безпілотник не мав бойової частини і був так званою приманкою.

Нагадаємо, минулої ночі у Польщі, в селі Осіни Люблінського повіту на сході Польщі вибухнув військовий безпілотник.

Польські ЗМІ одразу повідомили, що це — російський «шахед», проте офіційна Варшава довго вагалася від остаточних оцінок.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про цей інцидент.

