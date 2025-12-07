У Польщі оголосили повітряну тривогу: що сталося

Повітряна тривога у Польщі

Реклама

У польському місті Любартові Люблінського воєводства, розташованому за 70 км від українського кордону, лунали сирени повітряної тривоги. Це сталося під час ранкової російської атаки на Україну в суботу, 6 грудня.

Як повідомив польський канал RMF24, тривога була хибною.

При цьому заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик зазначив, що краще увімкнути сирену зайвий раз, ніж не увімкнути її тоді, коли є реальна загроза з повітря.

Реклама

Він запевнив, що такі помилки трапляються досить рідко, але наголосив, що ігнорувати попередження непотрібно.

«Щоразу, коли виникає така ситуація, я думаю, що ми, як суспільство, стаємо мудрішими. Нам потрібно дуже серйозно ставитися до попереджень, сирен та модульованого звуку, оскільки це стосується можливої загрози з повітря», — зазначив заступник міністра національної оборони.

Він додав, що керівництво Міністерства національної оборони розділене на нічні зміни для реагування на загрози. Їх привели в бойову готовність.

«Власне, [це було] двічі, бо спочатку вночі був авіаналіт на Львів, а потім, вранці, злетіли російські винищувачі з гіперзвуковими ракетами, які також могли становити загрозу для Польщі», — пояснив Цезарій Томчик.

Реклама

Нагадаємо, оперативне командування Збройних сил Польщі у суботу після 4-ї ранку повідомило про підняття у повітря військових літаків через активність дальньої авіації РФ, яка завдає ударів по території України.