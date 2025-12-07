- Дата публікації
У Польщі оголосили повітряну тривогу: що сталося
У Міністерстві оборони Польщі назвали тривогу помилковою, але закликають не ігнорувати попередження про загрозу повітряних ударів.
У польському місті Любартові Люблінського воєводства, розташованому за 70 км від українського кордону, лунали сирени повітряної тривоги. Це сталося під час ранкової російської атаки на Україну в суботу, 6 грудня.
Як повідомив польський канал RMF24, тривога була хибною.
При цьому заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик зазначив, що краще увімкнути сирену зайвий раз, ніж не увімкнути її тоді, коли є реальна загроза з повітря.
Він запевнив, що такі помилки трапляються досить рідко, але наголосив, що ігнорувати попередження непотрібно.
«Щоразу, коли виникає така ситуація, я думаю, що ми, як суспільство, стаємо мудрішими. Нам потрібно дуже серйозно ставитися до попереджень, сирен та модульованого звуку, оскільки це стосується можливої загрози з повітря», — зазначив заступник міністра національної оборони.
Він додав, що керівництво Міністерства національної оборони розділене на нічні зміни для реагування на загрози. Їх привели в бойову готовність.
«Власне, [це було] двічі, бо спочатку вночі був авіаналіт на Львів, а потім, вранці, злетіли російські винищувачі з гіперзвуковими ракетами, які також могли становити загрозу для Польщі», — пояснив Цезарій Томчик.
Нагадаємо, оперативне командування Збройних сил Польщі у суботу після 4-ї ранку повідомило про підняття у повітря військових літаків через активність дальньої авіації РФ, яка завдає ударів по території України.