У Польщі оголосили тривогу: що сталося

Польща / © Unsplash

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У неділю, 30 серпня, жителі Люблінського воєводства Польщі, яке межує з Україною, отримали екстрене SMS-повідомлення від урядового Центру безпеки (RCB). У ньому попереджали про масовану повітряну атаку Росії на західні області України.

Про це йдеться у повідомленні onet.pl.

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Попередження надійшло близько 15:07 за місцевим часом.

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«УВАГА! УВАГА! УВАГА! На території західної України триває масована повітряна атака. Слідкуйте за повідомленнями», — йшлося у першому повідомленні.

Втім, уже через кілька хвилин RCB надіслав жителям регіону нове SMS. О 15:13 попередній сигнал було скасовано.

«УВАГА! УВАГА! УВАГА! Масована атака на території західної України завершилася. Загрози на території Республіки Польща немає. Слідкуйте за повідомленнями», — повідомив Центр безпеки.

Таким чином, польська влада поінформувала населення про повітряну небезпеку, яка на той момент тривала безпосередньо на території України, але не повідомляла про загрозу для самої Польщі.

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Польща змінює систему попередження про небезпеку

Питання роботи польської системи оповіщення стало особливо актуальним після російської атаки 30 липня. Тоді під час масованого удару по Україні російська ракета залетіла в повітряний простір Польщі та впала на польській території.

Після інциденту в країні обговорювали ефективність системи попередження населення та порядок надсилання повідомлень RCB. Уряд Польщі заявив про намір внести зміни.

Зокрема, заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька у серпні 2026-го повідомляла, що влада планує інформувати громадян SMS-повідомленнями про потенційно небезпечні ситуації ще тоді, коли вони відбуваються на території України.

Нагадаємо, Польща не збирається розташовувати на своїй території ядерну зброю союзників попри зростання загрози можливого нападу РФ на країни НАТО.

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