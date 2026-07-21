ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

У Польщі оштрафували чоловіка через жарт в аеропорту: що він сказав

Чоловік в аеропорту пожартував про бомбу в багажі і поплатився.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
У Польщі покарали чоловіка через жарт в аеропорту

У Польщі покарали чоловіка через жарт в аеропорту / © Pixabay

У Польщі оштрафували чоловіка через жарт про бомбу у багажі. Інцидент стався в аеропорту Кракова.

Про це пише польське видання onet.pl.

Інцидент стався у понеділок, 20 липня, під час перевірки безпеки перед вильотом до Дубая. Чоловік, відповідаючи на запитання співробітників аеропорту, заявив, що в його валізі знаходяться бомба та ножі.

На місце негайно було направлено співробітників Спеціальної групи реагування.

«Відповідно до чинних процедур було ретельно перевірено як пасажира, так і його багаж. Валізи було перевірено за допомогою рентгенівського апарату, а потім піддано ручній перевірці. Перевірка не виявила наявності жодних вибухових речовин чи інших заборонених предметів. Співробітники також перевірили дані чоловіка в доступних базах даних — він не фігурував у них як особа, що розшукується, або така, що становить загрозу», — йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, пасажир лише хотів пожартувати з приводу запитань, які йому ставили під час перевірки. Однак таку поведінку сприйняли дуже серйозно. У зв’язку з порушенням статті 210, пункту 1, підпункту 5а Закону «Про авіацію» співробітники наклали на нього штраф.

Нагадаємо, у Варшаві молоду українку працівники аеропорту змусили роздягнутися на очах у натовпу пасажирів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie