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У Польщі оштрафували чоловіка через жарт в аеропорту: що він сказав
Чоловік в аеропорту пожартував про бомбу в багажі і поплатився.
У Польщі оштрафували чоловіка через жарт про бомбу у багажі. Інцидент стався в аеропорту Кракова.
Про це пише польське видання onet.pl.
Інцидент стався у понеділок, 20 липня, під час перевірки безпеки перед вильотом до Дубая. Чоловік, відповідаючи на запитання співробітників аеропорту, заявив, що в його валізі знаходяться бомба та ножі.
На місце негайно було направлено співробітників Спеціальної групи реагування.
«Відповідно до чинних процедур було ретельно перевірено як пасажира, так і його багаж. Валізи було перевірено за допомогою рентгенівського апарату, а потім піддано ручній перевірці. Перевірка не виявила наявності жодних вибухових речовин чи інших заборонених предметів. Співробітники також перевірили дані чоловіка в доступних базах даних — він не фігурував у них як особа, що розшукується, або така, що становить загрозу», — йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалося, пасажир лише хотів пожартувати з приводу запитань, які йому ставили під час перевірки. Однак таку поведінку сприйняли дуже серйозно. У зв’язку з порушенням статті 210, пункту 1, підпункту 5а Закону «Про авіацію» співробітники наклали на нього штраф.
Нагадаємо, у Варшаві молоду українку працівники аеропорту змусили роздягнутися на очах у натовпу пасажирів.