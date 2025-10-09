- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 744
- Час на прочитання
- 2 хв
У Польщі падають ціни на житло — де українці купують дешевше
У вересні 2025 року в Польщі здешевшали квартири у великих містах — Лодзі, Кракові, Познані та агломерації Труймясто. Ціни впали до 11–17 тисяч злотих за квадратний метр.
Попри складну безпекову ситуацію в регіоні та помітне охолодження ставлення поляків до українських біженців, ринок житла в Польщі демонструє пожвавлення. У вересні кількість угод із купівлі квартир зросла майже на 39% у порівнянні з серпнем. Частину нових власників становлять українці.
Про це повідомляє inPoland.
Де саме впали ціни
Одним із чинників зростання попиту стала прозорість цін на новобудови, а також зниження вартості квадратного метра у великих польських містах.
У вересні суттєве здешевшання зафіксовано в таких регіонах:
Лодзь — мінус 2%, у середньому 11 200 злотих/м².
Краків — мінус 1%, близько 16 500 злотих/м².
Труймясто (Ґданськ, Ґдиня, Сопот) — мінус 1%, близько 17 200 злотих/м².
Познань — мінус 1%, у середньому 13 500 злотих/м².
Верхньосілезько-Заглембська метрополія — мінус 2%, приблизно 11 200 злотих/м².
Де ціни продовжують зростати
У деяких містах Польщі ціни на новобудови, навпаки, зростають.
Варшава — плюс 3%, понад 18 300 злотих/м².
Вроцлав — незначне підвищення до 15 200 злотих/м².
Попит з боку українців
За даними польських ЗМІ, українці залишаються активними покупцями житла, особливо в регіонах, де ціни помітно знизилися. Найчастіше вони обирають Лодзь, Краків та Познань, де житло дешевше, ніж у Варшаві, але має зручну логістику та розвинену інфраструктуру.
Раніше ми писали, що в Україні спостерігається суттєвий стрибок цін на приватні будинки. За останні чотири роки вартість житла зросла у всіх регіонах, проте темпи підвищення ціни сильно відрізняються залежно від області.