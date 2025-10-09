ТСН у соціальних мережах

У Польщі падають ціни на житло — де українці купують дешевше

У вересні 2025 року в Польщі здешевшали квартири у великих містах — Лодзі, Кракові, Познані та агломерації Труймясто. Ціни впали до 11–17 тисяч злотих за квадратний метр.

Польща

Польща / © Associated Press

Попри складну безпекову ситуацію в регіоні та помітне охолодження ставлення поляків до українських біженців, ринок житла в Польщі демонструє пожвавлення. У вересні кількість угод із купівлі квартир зросла майже на 39% у порівнянні з серпнем. Частину нових власників становлять українці.

Про це повідомляє inPoland.

Де саме впали ціни

Одним із чинників зростання попиту стала прозорість цін на новобудови, а також зниження вартості квадратного метра у великих польських містах.

У вересні суттєве здешевшання зафіксовано в таких регіонах:

  • Лодзь — мінус 2%, у середньому 11 200 злотих/м².

  • Краків — мінус 1%, близько 16 500 злотих/м².

  • Труймясто (Ґданськ, Ґдиня, Сопот) — мінус 1%, близько 17 200 злотих/м².

  • Познань — мінус 1%, у середньому 13 500 злотих/м².

  • Верхньосілезько-Заглембська метрополія — мінус 2%, приблизно 11 200 злотих/м².

Де ціни продовжують зростати

У деяких містах Польщі ціни на новобудови, навпаки, зростають.

  • Варшава — плюс 3%, понад 18 300 злотих/м².

  • Вроцлав — незначне підвищення до 15 200 злотих/м².

Попит з боку українців

За даними польських ЗМІ, українці залишаються активними покупцями житла, особливо в регіонах, де ціни помітно знизилися. Найчастіше вони обирають Лодзь, Краків та Познань, де житло дешевше, ніж у Варшаві, але має зручну логістику та розвинену інфраструктуру.

Раніше ми писали, що в Україні спостерігається суттєвий стрибок цін на приватні будинки. За останні чотири роки вартість житла зросла у всіх регіонах, проте темпи підвищення ціни сильно відрізняються залежно від області.

