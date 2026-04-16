У Польщі перекинувся бус з українцями: серед пасажирів 9-річна дитина (моторошні фото)
У Польщі під Ланьцутом перекинувся мікроавтобус з українцями: у салоні була 9-річна дитина.
Увечері 15 квітня поблизу Ланьцута (Підкарпатське воєводство) сталася аварія з українцями.
Про це пише повітовий штаб Державної пожежної служби у Ланьцуті.
Зазначається, що на смузі руху в напрямку Жешува (Ряшева), мікроавтобус врізався в захисний бар’єр та перекинувся на бік. В автомобілі перебувало шестеро людей, зокрема 9-річна дитина.
Внаслідок інциденту двоє людей — водій та пасажир — дістали травми та були доправлені до лікарні для подальшого обстеження.
«За попередніми даними поліції, водій фургона Mercedes з’їхав з дороги та вдарився об огорожу. Транспортний засіб перекинувся», — повідомив RMF FM речник поліції Ланьцута, комісар Войцех Груца.
Тест показав, що водій автобуса був тверезий. Поліція розслідуватиме, чому він врізався в огорожу. Мікроавтобус мав українські номерні знаки.
ДТП у Польщі (8 фото)
