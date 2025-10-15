На українців у Польщі чекає хвиля перевірок: кого це торкнеться

Українці в Польщі

Установа соціального страхування Польщі (ZUS) оголосила про значне посилення контролю за виплатою соціальної допомоги на дітей 800+. Зміни безпосередньо стосуються іноземців, зокрема громадян України. Основна мета — гарантувати, що кошти отримують лише ті, хто дійсно проживає та працює в Польщі.

Про це пише Іn Рoland.

Що саме змінюється?

Головна вимога для продовження виплати 800+ — це обов’язкове підтвердження професійної діяльності на території Польщі. Згідно з новими правилами, іноземці, які претендують на допомогу, повинні відповідати таким критеріям:

Працевлаштування. Офіційно працювати в Польщі. Мінімальний дохід. Заробляти щонайменше 50% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році ця сума становитиме не менше 2333 злотих брутто (до вирахування податків) на місяць.

Коли чекати на перевірки?

Контроль за дотриманням вимог запроваджуватиметься поетапно:

Для громадян України: перевірка професійної діяльності розпочнеться з лютого 2026 року .

Для інших іноземців: система контролю стартує з червня 2026 року.

Як працюватиме новий механізм?

Вся процедура буде максимально автоматизована. Установа отримуватиме необхідні дані про працевлаштування та сплату внесків, співпрацюючи з іншими державними органами. У випадках, що потребують уточнення, заявники мають надати додаткові документи. Це означає, що:

Щомісячна перевірка дозволить ZUS оперативно відстежувати зміни.

Якщо людина втратила роботу або покинула територію Польщі, виплати будуть автоматично призупинені.

Таким чином, ZUS прагне ефективніше керувати соціальними виплатами. Також запобігати ситуаціям, коли допомога виплачується особам, які фактично вже не відповідають умовам програми.

Нагадаємо, президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України. Керівник президентської канцелярії Збіґнєв Боґуцький заявив, що це останній законопроєкт у форматі «спеціальної, виняткової допомоги». Оскільки «сьогодні немає жодної основи та жодної причини для продовження такого роду дій».

У Польщі продовжує знижуватися рівень підтримки українських біженців. Вперше за весь час спостережень половина поляків вважає, що їхній країні варто зменшити допомогу українцям, які знайшли прихисток після початку повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, Польща досягла межі своїх можливостей у прийомі громадян України, які залишають країну через війну. Тому зараз для Польщі важливо не збільшувати потік, а допомогти тим, хто вже перебуває в країні, адаптуватися до суспільства.