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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Польщі п’яний поліцейський погрожував українському таксисту — ЗМІ

У Радомі, Польща п’яний офіцер CBS ображав і погрожував українському таксисту через національність. Йому висунуто звинувачення, прокуратура проводить розслідування.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Польщі

Прапор Польщі

У місті Радом, Польща 39-річному співробітнику Центрального бюро розслідувань поліції (CBŚ) пред’явлено звинувачення у погрозах українському таксисту. Інцидент стався минулими вихідними на заправці на вулиці Келецькій, коли правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння почав ображати та погрожувати водію через його національність.

Деталі інциденту розповідає RMF24.

Як повідомила представниця міської поліції Радома Дорота Вятр-Курзава, агресивним пасажиром таксі виявився досвідчений поліцейський із 19-річним стажем у CBŚ. За словами слідчих, образи та погрози на адресу українця мали ознаки національної нетерпимості.

Після затримання порушника доправили до відділку, де він перебував, поки не протверезів. Пізніше йому офіційно висунули звинувачення у погрозах вчинення злочину. За це передбачено покарання до трьох років позбавлення волі. Прокуратура не виключає розширення звинувачень, що може призвести до суворішого вироку.

Розслідування та дисциплінарні заходи

Прокуратура вже обрала щодо 39-річного чоловіка запобіжний захід, а Центральне бюро розслідувань поліції розпочало внутрішнє розслідування.

“Ми чекаємо на рішення прокурора. Найімовірніше, буде відкрито дисциплінарне провадження”, — повідомив прес-секретар CBŚ Кшиштоф Вжеснєвський.

Слідчі також аналізують записи з камер спостереження на заправці, щоб підтвердити обставини інциденту.

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