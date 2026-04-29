У Польщі під час масштабної спецоперації затримали 10 українців: що сталось

У Польщі під час спецоперації затримали українців.

У Польщі затримали українців

У Польщі під час масштабної спецоперації, яка відбувалась у кількох містах, затримали 10 українців. Їх підозрюють у тому, що вони торгівлею людьми, сутенерством та легалізацією грошей, отриманих злочинним шляхом.

Про це пише польське видання onet.pl.

Слідство у справі ведуть співробітники Центрального бюро з боротьби з економічними злочинами (CBŚP) під наглядом Малопольського відділення Національної прокуратури у Кракові. У середині квітня цього року, у співпраці з правоохоронцями з Центрального бюро з боротьби з кіберзлочинністю, вони провели скоординовану операцію із затримання підозрюваних.

Операція проводилася одночасно у трьох містах — у Варшаві, Лодзі та Вроцлаві. В результаті було затримано загалом 10 осіб. Це члени організованої групи — громадяни України — які, як підозрюється, займалися, зокрема, торгівлею людьми, сутенерством та легалізацією грошей, отриманих злочинним шляхом.

«Співробітники провели обшуки в помешканнях підозрюваних, а також у трьох приміщеннях, пов’язаних з діяльністю обмінних пунктів криптовалют. Під час операції було вилучено електронне обладнання, зокрема мобільні телефони, ноутбуки та планшети, а також носії інформації та документацію щодо функціонування обмінних пунктів», — повідомив нам комісар Кшиштоф Вжесньовський, речник Центрального бюро слідства.

В одному з приміщень також було виявлено наркотичні та психотропні речовини, зокрема марихуану, амфетамін, мефедрон, МДМА та ЛСД.

Затриманих доставили до Національної прокуратури у Кракові, де їм вже висунули звинувачення. На клопотання прокурора суд застосував до трьох підозрюваних запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Триває слідство.

