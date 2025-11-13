ТСН у соціальних мережах

У Польщі підліток жорстоко побив такситку-українку, чоловік якої загинув на війні: деталі інциденту

Жінка везла 16-річного хлопця з клубу, він захотів, аби та змінила маршрут, і коли водійка відмовилась, жорстоко її побив.

Ельвіра Науман із мамою / Фото Facebook Elvira Nauman

У Польщі в місті Лешно 16-річний підліток образив та побив 49-річну українку-таксистку після того, як вона відмовилася змінити маршрут.

Про це у Facebook розповіла донька постраждалої Ельвіра Науман.

За словами дівчини, в ніч проти 11 листопада, приблизно о 4:00, її мама везла 16-річного хлопця з клубу. Під час поїздки він захотів, аби та змінила маршрут, відвізши його до заправки, а не за адресою, яку вже було внесено в систему.

Хлопець, мовляв, став шарпати її за одяг, а потім спробував сісти на водійське сидіння зі словами «як ти, к*рво, мене не підвезеш, то поїду сам». Після цього українка вийшла з автівки, але хлопець напав на неї.

«Уявіть собі ніч. Уявіть собі, як молодий хлопець одним ударом по коліну збиває жінку з ніг. Уявіть собі, як він б’є її, коли вона лежить на землі. Вона кричить від болю й страху. Це його не зупиняє», — розповідає донька постраждалої.

Ельвіра додає, що під час побиття хлопець примовляв, що українка «це заслужила», називав її образливими словами й казав «валити в Україну». Коли він діставав телефон, щоб зробити фото або відео, її вдалося втекти й подзвонити у двері будинку, під яким хлопець її бив. Однак той наздогнав її і продовжив бити.

«Коли двері відчинилися, вона просто впала до ніг власника цього будинку. Хто був власником дому? Батько хлопця, який бив її. […] Моя мама — невелика жінка: їй 49 років, зріст 156 см, вага 55 кг», — описує Ельвіра.

Внаслідок ударів на тілі жінки лишилися синці, а рентгенівське дослідження показало щілиноподібний перелом без зміщення в районі десятого правого ребра. Крім того, як каже її донька, вона «в жахливому психологічному стані», і «я не знаю, чи вона колись забуде це».

«Моя мама — жінка, яка завжди вчила мене бути доброю до всіх. […] Жінка, чоловік якої загинув три роки тому на війні, і вона залишилась зі мною (старшою донькою) і з донькою, якій теж майже 16 років — тепер лежить на землі, а хлопець її б’є. А вона кричить, бо їй боляче. Кричить, бо вона боїться. А він кричить: „Бійся мене, бо якщо ти не будеш боятися, я тебе вб’ю“. Я хочу, щоб ця історія була відома. На її місці могла бути ваша мама, сестра, донька або дружина», — додала Ельвіра.

У поліції Лешна підтвердили, що отримали заяву про напад, і почали розслідування. Заступниця комісара Моніка Жимелка в коментарі порталу Głos Wielkopolski назвала справу «багатошаровою» і заявила, що зібрані докази передадуть до Суду у справах сім’ї та неповнолітніх, який вирішить долю 16-річного підлітка.

Нагадаємо, упольському місті Вроцлав група місцевих підлітків обманом виманила на зустріч у безлюдному місці 23-річного громадянина України. Після цього молоді поляки жорстоко познущалися з українця: його побили та намалювали нацистську символіку на обличчі.

