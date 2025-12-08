У Польщі підвищать комісію за зняття готівки у банкоматах: коли і наскільки

Банкомат / © Pexels

Від лютого 2026 року оператори Visa та Mastercard значно підвищать комісії за зняття готівки у банкоматах Польщі. Найбільше зростання витрат очікується для клієнтів, які користуються послугами приватних мереж (Euronet, Planet Cash).

Про це повідомляє inPoland.

Оператори платіжних систем Visa та Mastercard оголосили про суттєве підвищення комісій за зняття готівки у польських банкоматах. Найбільше це торкнеться користувачів банкоматів приватних мереж, таких як Euronet чи Planet Cash, які забезпечують близько 70% усіх операцій у країні.

Нові тарифи почнуть діяти від лютого 2026 року. Банки сплачуватимуть приблизно 3 злотих за кожні зняті 1000 злотих, у разі використання карток Mastercard і 2,9 злотого за транзакцію Visa.

Для порівняння: раніше комісія Mastercard становила близько 1,7 злотого за 1000 злотих, тоді як Visa — 1,3 злотого. Фактично це може означати подорожчання зняття готівки для клієнтів, якщо банки вирішать перекласти додаткові витрати на власників карток.

Головною причиною змін є оновлення моделі розрахунку комісій. Раніше Visa застосовувала фіксовану ставку 1,3 злотого, незалежно від суми зняття. З наступного року комісія складатиметься з двох компонентів: 1,2 злотого базової ставки та 0,17% від суми транзакції. Mastercard переходить на аналогічну схему — 1,2 злотого як фіксована частина та 0,18% від знятої суми. Отже, зі збільшенням суми готівки, яку отримує клієнт, зростатиме й комісія, що сплачує банк.

Нові правила стосуватимуться передусім операцій у банкоматах приватних операторів, які становлять більшість у Польщі. Помітне зростання витрат для клієнтів може стати відчутним вже на початку 2026 року.

