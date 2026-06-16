Польська поліція

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В Польщі у місті Біла Підляська триває розслідування резонансного вбивства 44-річного російського опозиційного художника-карикатуриста, який критикував режим кремлівського диктатора Володимира Путіна. Після смертельної стрілянини правоохоронці затримали двох громадян Білорусі, яких перевіряють на можливу причетність до вбивства, однак безпосереднього підозрюваного поки що затримати не вдалося.

Про це повідомило польське радіо RMF FM.

До пошуків стрільця залучили співробітників кримінального відділу поліції Люблінського воєводства. Також до справи долучилося Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

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За даними слідства, напад стався вранці 15 червня близько 10:00 на вулиці Короля Ядвиги поблизу перехрестя з вулицею Теребельською. Невідомий кілька разів вистрілив у перехожого. Чоловік зазнав смертельних поранень і помер на місці, попри спроби медиків врятувати йому життя. За даними слідства, нападник кілька разів вистрілив у чоловіка з близької відстані, а потім здійснив постріл, коли той уже лежав на землі

Поліція встановила, що загиблим є 44-річний громадянин Росії, який певний час проживав у Білій Підлясці разом із родиною. Чоловік був художником і публічно критикував політику президента РФ Володимира Путіна.

Також розслідування планують передати до Люблінського відділення Національної прокуратури. Слідчі перевіряють різні версії події — від кримінальних мотивів до можливої причетності іноземних спецслужб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в польському місті Біла Підляська застрелили 44-річного громадянина Росії Семена Скрепецького. За інформацією медіа, він був художником, політичним емігрантом та відомим критиком кремлівського режиму, який після виїзду з РФ мешкав у Польщі.

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Вбивство російського опозиційного художника Семен Скрепецький / © Антикор

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