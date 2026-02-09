У Польщі побили двох українок: очевидці розповіли шокувальні подробиці

У Польщі поліція затримала нападників на українок / © inpoland

У Польщі футбольні фанати напали та побили двох жінок з України. Один із місцевих жителів розповів, що від нього теж вимагали показати свій паспорт, проте він зачинився у квартирі та викликав поліцію.

Про це пише польське видання onet.pl.

Що відомо про напад на українок

У суботу пізно ввечері на одній з вулиць Прушкова, що поблизу Варшави, стався напад на двох громадянок України. Нападники в балаклавах, озброєні бейсбольними битками, напали на жінок після закінчення матчу місцевої команди.

Поліція вже затримала чотирьох осіб у цій справі.

Розповідь очевидця: вимагали показати посвідчення особи

Очевидець розповів, що в нападі брала участь група осіб, пов'язаних із середовищем ультрас клубу «Зніч Прушків», які прибули туди після футбольного матчу близько 21:30. Нападники були в масках і озброєні бейсбольними битками та перцевим газом.

Один з мешканців у розмові з TVN24 описав жахливі моменти, коли близько 23 години його розбудили крики та звук розбитого скла. Вийшовши з квартири, він натрапив на двох чоловіків у балаклавах.

Один з них запитав його про національність, а другий вимагав пред'явити посвідчення особи. Коли чоловік відмовився, один з нападників спробував розпорошити в його бік перцевий газ з великого балона. Свідок зумів втекти до квартири і зателефонувати на 112.

Що кажуть у поліції

В результаті дій агресивної групи постраждали дві українки. Інформацію про побиття підтвердила підкомісар Моніка Орлік з районного управління поліції в Прушкові, додавши, що одна з потерпілих вже подала офіційну заяву.

Постраждалі українки потрапили до лікарні, проте після обстеження їх виписали. Їхньому життю нічого не загрожує, а отримані травми не є серйозними. Під час інциденту також було пошкоджено майно.

Поки польська поліція офіційно не підтверджує, що на українок напали саме ці футбольні фани.

Кількох нападників затримали

Поліція вжила оперативних заходів, що призвели до затримання чотирьох осіб. Усі вони громадяни Польщі: троє чоловіків віком 50, 35 і 23 років та 45-річна жінка, щодо яких наразі проводяться слідчі дії.

Правоохоронці продовжують аналізувати зібрані матеріали та встановлювати точну кількість учасників події. Хоча поліція ще не надає детальної інформації про мотиви, підтверджено, що питання участі ультрас у цьому нападі також ретельно аналізується.

Нагадаємо, в Польщі жінка напала з ножем на таксиста-українця і пограбувала його.