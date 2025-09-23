У Польщі побили жінку, яка стала на захист українки в автобусі

Польща / © Associated Press

У Варшаві стався напад на активістку, яка заступилася за українку в автобусі. Жінка, членкиня Комітету захисту прав орендарів Зенобія Жачек, разом із подругою Анною Кій втрутилася, коли пасажир почав ображати літню українку через те, що вона розмовляла українською.

Про цей випадок розповідає видання Sestry.

Зенобія Жачек / © із соцмереж

"Я не погоджуюся з тим, аби наша країна мала такий вигляд. Не згодна, щоб людей принижували, ділили на поляків і українців лише через мову", — розповіла Жачек.

Спершу вона намагалася зупинити чоловіка словами, пояснюючи, що його поведінка неприйнятна, але нападник кинувся на неї, штовхав і вдарив головою в ніс. Подруга знімала інцидент на телефон, що змусило чоловіка намагатися його відібрати. Врешті-решт агресора вигнали на зупинці і автобус продовжив рух.

Пасажирка дістала незначні травми — розсічення носа та легкі забої. Попри це вона не шкодує, що втрутилася, зазначаючи, що отримує сотні повідомлень на підтримку.

Поліція розпочала розслідування, отримавши відеозаписи з камер автобуса та мобільний запис, але нападника поки не затримали. За словами активістки, чоловіка вже помічали раніше в інших агресивних ситуаціях у Варшаві.

Раніше повідомлялось, що згідно з опитуванням United Surveys, 52,7% поляків позитивно оцінюють присутність українців у країні. Водночас за два роки рівень підтримки знизився.