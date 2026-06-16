У Польщі почали надсилати мобілізаційні картки: що означають кольорові смуги

Польська армія / © Reuters

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Військо Польське розсилає мобілізаційні картки у мирний час. Такі документи можуть отримати не лише резервісти, а й цивільні фахівці, які у разі мобілізації або війни можуть бути потрібні для оборони та роботи держави.

Про це повідомляє портал InPoland.

Мобілізаційна картка визначає, куди саме людина має з’явитися у разі оголошення мобілізації або виникнення загрози війни. Її надсилають заздалегідь, щоб особи, залучені до системи оборонного розподілу, знали свої дії наперед.

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Такі картки отримують люди, які мають обов’язок захищати країну або можуть виконувати завдання, важливі для функціонування держави. Йдеться не лише про військовослужбовців запасу, а й про фахівців у сферах охорони здоров’я, логістики, ІТ, зв’язку, транспорту, енергетики та адміністрації.

У Польщі використовують різні типи мобілізаційних карток. Їхнє призначення позначають кольоровою смугою на документі.

Картка з червоною смугою призначена для резервістів, які мають з’явитися на військову службу у разі мобілізації або під час війни.

Картка із зеленою смугою надсилається військовослужбовцям запасу, яких у разі загрози можуть призвати на службу за повісткою.

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Картка із синьою смугою стосується працівників Міністерства національної оборони Польщі, а також інших осіб, які не є співробітниками цього міністерства, але можуть бути залучені до виконання оборонних завдань.

Отримання мобілізаційної картки означає, що людину внесли до системи розподілу на випадок мобілізації або війни. У разі відповідної ситуації вона має діяти згідно з інформацією, вказаною в документі.

Передусім такі картки надсилають людям із військового резерву, які мають підготовку та потрібні компетенції. Водночас документ можуть отримати й цивільні спеціалісти, робота яких є критично важливою для підтримки держави в умовах загрози.

До таких категорій можуть належати медики, ІТ-фахівці, працівники систем зв’язку, логістики, транспорту, енергетичного сектору, адміністрації, силових структур, а також люди з досвідом роботи в державних установах.

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Нагадаємо, The New York Times пише, що США мають намір суттєво скоротити обсяг військових сил і засобів, які нині забезпечують операції НАТО на європейському напрямку. За інформацією видання, на початку червня американська сторона передала союзникам документ, у якому викладено плани щодо скорочення низки військових спроможностей у Європі.

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