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У Польщі почнуть роздавати громадянам інструкції, як діяти під час війни — подробиці
Країна готується до роздавання посібників, які допоможуть громадянам в умовах надзвичайних ситуацій.
Польща восени цього року роздасть своїм громадянам посібники з інструкціями щодо техніки безпеки у разі військового конфлікту чи інших загроз.
Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє Polsat News.
За словами чиновника, Польща буде спиратися на досвід Швеції та Фінляндії, оскільки в країні є дефіцит інформації про дії в умовах небезпеки.
«Кожен може відповісти на запитання, що він робить у першу годину, перший день. Йдеться не лише про проблеми військових конфліктів, але й, наприклад, про повені. На кожному кроці ми бачимо, що інформації занадто мало. Навіть сирени, які ми інколи чуємо. Сьогодні ми втратили здатність розпізнавати, чи це загроза, чи випробування, чи це річниця. Ми повинні набути цих навичок. Посібник має бути доставлений у поштові скриньки всіх громадян», — сказав він.
Нагадаємо, на кордоні з Польщею обмежать роботу одного з пунктів пропуску.