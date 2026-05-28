У Польщі погіршується ставлення до українців: тривожна заява посла

У Польщі погіршується ставлення до українців

Ставлення поляків до українців протягом останнього часу погіршилося. Все це попри те, що українці піднімають економіку Польщі вже кілька років.

Про ставлення поляків до українців та до повномасштабної війни детальніше розповів посол України в Польщі Василь Боднар для Радіо Свобода.

Ставлення поляків до українців сильно погіршилося

Посол України в Польщі Василь Боднар поділився, що необхідно розділити ставлення поляків до повномасштабної війни в Україні та до самих українців. Більшість поляків підтримує боротьбу України проти Росії, окрім, найімовірніше, «Конфедерації», яку очолює Гжегож Браун. Ця політсила висловлює антиукраїнські та антиєвропейські лозунги.

Щодо ставлення поляків до українців — ситуація кардинально інша. Йдеться про українців у Польщі.

«Тобто дві різні призми. І ми це побачили як від початку війни, коли і українців прихистили, і Україні допомагали. Але вже в, наприклад, 2025–2026 роках ставлення помінялося», — каже посол.

Настрої проти українців у Польщі посилюються. Тут мають вплив, зокрема, теми історичної пам’яті, проблеми на кордоні, економічні питання.

«Насправді через діалог вдається ці проблеми вирішувати, але політична ситуація і суспільство все одно залишаються не на суперпозитивному тлі, але ці настрої, на жаль, починають зростати в багатьох країнах Європейського Союзу», — додав посол Василь Боднар.

Більшість польської політичної еліти, уряд, президент — чітко усвідомлюють та декларують необхідність підтримки України. У них є розуміння, що чим більше Польща допоможе Україні під час війни з РФ, тим менше ризиків того, що Росія дійде до Польщі.

Проте є значна частина політиків, які вважають, що Польща достатньо допомогла Україні і вдало спекулюють цими темами. Так вони підігрівають антиукраїнські настрої у Польщі.

Посол підкреслює, що ставлення поляків до українців — тема, яку можна трактувати по-різному:

«Ставлення до нації вибудовується на комплексі факторів. Тобто насамперед, якщо ви запитаєте поляка: „Чи підтримуєте ви Україну в боротьбі з російською агресією?“, більшість скаже „так“. Але якщо ви скажете: „Чи ви підтримуєте українців, які перебувають тут і ховаються від війни, а ще їздять на дорогих машинах?“, то ви будете мати ті цифри, які ви зараз мені назвали», — заявив Боднар.

Емпатія у польському суспільстві присутня, проте тему українців усе частіше використовують у політичних гонках і лозунгах.

Останні інциденти у Польщі щодо українців

Нагадаємо, на початку травня в центрі польського міста Радом група чоловіків напала на молодого громадянина України. Зловмисники почали чіплятися до хлопця через іноземний акцент, ображали за національність, а згодом жорстоко побили ногами й намагалися пограбувати. Потерпілий отримав численні травми, садна та вивих плеча; нападники втекли лише тоді, коли втрутилися перехожі.

Наразі польська поліція затримала трьох підозрюваних, а четвертого учасника інциденту досі розшукують. Перший затриманий визнав провину та здав спільників, його відпустили під нагляд поліції. Інший затриманий, 22-річний місцевий мешканець, заперечує свою провину, попри висунуті звинувачення в нападі на національному підґрунті та спробі пограбування. Третього фігуранта планують допитати найближчим часом.

Цей інцидент поповнив серію нападів на українців у Польщі. Зокрема, схожий випадок нещодавно стався у Варшаві, де група з п’яти осіб жорстоко побила українських підлітків із застосуванням сльозогінного газу. Внаслідок того нападу найбільше постраждав 16-річний хлопець, якого госпіталізували з переломом черепа та травмами обличчя.

