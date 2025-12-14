ТСН у соціальних мережах

У Польщі поляк погрожував продавчині-українці і зігував: як його покарають (відео)

Агресивний поляк із криками «Зіг Хайль» напав на продавчиню-українку в Гдині.

Польський расист кидався на українку з нацистськими гаслами й отримав обвинувачення

У місті Гдиня (Польща) агресивний місцевий житель ображав касирку з України, погрожував їй та демонстрував нацистські жести.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Чоловік погрожував продавчині, кричав на неї, ображав матюками, кричав, щоб вона забирался до України і намагався напасти. Коли один із покупців став на захист продавщиці, поляк напав і на нього.

При цьому нападник вигукував гітлерівське гасло «Зіг Хайль!» та показував нацистський жест.

Поліція Поморського воєводства запевнила, що встановила особу та затримала чоловіка. Йому висунули обвинувачення у:

  • застосуванні незаконних погроз щодо особи з огляду на її національну належність;

  • публічному пропагуванні нацистського режиму.

Раніше повідомлялося, що у Польщі вчитель цькував дітей з України, а потім їх жорстоко побили учні-поляки.

