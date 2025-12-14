- Дата публікації
У Польщі поляк погрожував продавчині-українці і зігував: як його покарають (відео)
Агресивний поляк із криками «Зіг Хайль» напав на продавчиню-українку в Гдині.
У місті Гдиня (Польща) агресивний місцевий житель ображав касирку з України, погрожував їй та демонстрував нацистські жести.
Відповідне відео з’явилося у соцмережах.
Чоловік погрожував продавчині, кричав на неї, ображав матюками, кричав, щоб вона забирался до України і намагався напасти. Коли один із покупців став на захист продавщиці, поляк напав і на нього.
При цьому нападник вигукував гітлерівське гасло «Зіг Хайль!» та показував нацистський жест.
Поліція Поморського воєводства запевнила, що встановила особу та затримала чоловіка. Йому висунули обвинувачення у:
застосуванні незаконних погроз щодо особи з огляду на її національну належність;
публічному пропагуванні нацистського режиму.
