У Польщі помітили метеокулі, запущені з Білорусі: що всередині (фото)

Польські прикордонники за останні дні знайшли три метеокулі, наповнені контрабандними сигаретами. Ці кулі прилетіли з території Білорусі та подолали понад 30 км від кордону.

Про це повідомляє RMF24.

Інцидент із кулями в Польщі стався тими ж днями, коли понад 20 подібних метеозондів із контрабандою залетіли до Литви, спричинивши тимчасове порушення роботи аеропорту у Вільнюсі.

Одну з куль знайшли в селі Ожиннік неподалік Білостока — приблизно за 30 км від білоруського кордону. Згодом ще одну аналогічну метеокулю виявили в селі Ольшево, розташованому на південь від міста.

Третій об’єкт знайшли вже безпосередньо в самому Білостоці — на одній із міських вулиць, тобто більш ніж за 40 км від кордону.

Метеокуля з контрабандою сигарет в Ольшево / © Поліція Білостока

Контрабандна повітряна куля у Білостоці / © Поліція Білостока

За даними місцевих ЗМІ, польські правоохоронці розглядають версію, що це новий спосіб контрабанди тютюнових виробів із Білорусі до країн Євросоюзу.

Нагадаємо, 4 жовтня аеропорт Вільнюса призупинив роботу після того, як над його територією помітили невідому повітряну кулю. Рейси, що прибували, перескеровували до Каунаса та Риги.