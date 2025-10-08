- Дата публікації
У Польщі помітили метеокулі, запущені з Білорусі: що всередині (фото)
За останні дні Польща та Литва зіткнулися з хвилею метеокуль із контрабандою тютюнових виробів, що прилетіли з Білорусі.
Польські прикордонники за останні дні знайшли три метеокулі, наповнені контрабандними сигаретами. Ці кулі прилетіли з території Білорусі та подолали понад 30 км від кордону.
Про це повідомляє RMF24.
Інцидент із кулями в Польщі стався тими ж днями, коли понад 20 подібних метеозондів із контрабандою залетіли до Литви, спричинивши тимчасове порушення роботи аеропорту у Вільнюсі.
Одну з куль знайшли в селі Ожиннік неподалік Білостока — приблизно за 30 км від білоруського кордону. Згодом ще одну аналогічну метеокулю виявили в селі Ольшево, розташованому на південь від міста.
Третій об’єкт знайшли вже безпосередньо в самому Білостоці — на одній із міських вулиць, тобто більш ніж за 40 км від кордону.
За даними місцевих ЗМІ, польські правоохоронці розглядають версію, що це новий спосіб контрабанди тютюнових виробів із Білорусі до країн Євросоюзу.
Нагадаємо, 4 жовтня аеропорт Вільнюса призупинив роботу після того, як над його територією помітили невідому повітряну кулю. Рейси, що прибували, перескеровували до Каунаса та Риги.