У Польщі понівечили табличку на "Площі Вільної України": що відомо про винуватця (фото)
Польська поліція розслідує інцидент з табличкою «Площа Вільної України» в Гдині.
У польській Гдині поліція встановила чоловіка, який заклеїв табличку з написом «Площа Вільної України». Відео інциденту з’явилося у Facebook 23 вересня — на кадрах видно, як чоловік, що підписується як Джон (Назар) Малкович, заклеює табличку наліпкою з написом «Герої Гдині».
Про випадок повідомило Radio Gdańsk.
Правоохоронці підтвердили, що мають у своєму розпорядженні записи камер відеоспостереження та інші докази.
Чоловіка вже ідентифікували, і найближчим часом йому висунуть звинувачення за незаконне розміщення плакатів чи написів у громадському місці.
Попри розголос, 24 вересня Малкович знову виклав відео, де заклеює табличку — цього разу наліпками з польським прапором.
Нагадаємо, площу на кінці вулиці Армії Крайової у Гдині назвали «Площею Вільної України» ще у квітні 2022 року, в знак підтримки України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді мер міста Войцех Щурек наголошував, що це рішення — спосіб віддати шану українському народу, який бореться за свою свободу.
Раніше, у грудні 2024 року, табличку вже викрадали, але кілька днів тому її відновило Управління доріг та зелених насаджень.
Тим часом ставлення поляків до українців змінюється. Згідно з опитуванням United Surveys, 52,7% поляків позитивно оцінюють присутність українців у країні. Водночас за два роки рівень підтримки знизився.