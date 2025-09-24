ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
2 хв

У Польщі понівечили табличку на "Площі Вільної України": що відомо про винуватця (фото)

Польська поліція розслідує інцидент з табличкою «Площа Вільної України» в Гдині.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Польщі понівечили табличку на "Площі Вільної України": що відомо про винуватця (фото)

У Гдині понівечили табличку на Площі Вільної України

У польській Гдині поліція встановила чоловіка, який заклеїв табличку з написом «Площа Вільної України». Відео інциденту з’явилося у Facebook 23 вересня — на кадрах видно, як чоловік, що підписується як Джон (Назар) Малкович, заклеює табличку наліпкою з написом «Герої Гдині».

Про випадок повідомило Radio Gdańsk.

Правоохоронці підтвердили, що мають у своєму розпорядженні записи камер відеоспостереження та інші докази.

Чоловік заклеїв табличку Площа Вільної України у Гдині

Чоловік заклеїв табличку Площа Вільної України у Гдині

Чоловіка вже ідентифікували, і найближчим часом йому висунуть звинувачення за незаконне розміщення плакатів чи написів у громадському місці.

Попри розголос, 24 вересня Малкович знову виклав відео, де заклеює табличку — цього разу наліпками з польським прапором.

Нагадаємо, площу на кінці вулиці Армії Крайової у Гдині назвали «Площею Вільної України» ще у квітні 2022 року, в знак підтримки України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді мер міста Войцех Щурек наголошував, що це рішення — спосіб віддати шану українському народу, який бореться за свою свободу.

Раніше, у грудні 2024 року, табличку вже викрадали, але кілька днів тому її відновило Управління доріг та зелених насаджень.

Нагадаємо, що НАТО у розгубленості, адже союзники не можуть домовитися, як реагувати на провокації Росії.

Тим часом ставлення поляків до українців змінюється. Згідно з опитуванням United Surveys, 52,7% поляків позитивно оцінюють присутність українців у країні. Водночас за два роки рівень підтримки знизився.

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie