У Польщі попередили: російські агенти шукають "одноразових" помічників серед українців

Уряд Польщі попередив українців, які перебувають на території країни, про спроби вербування з боку російських спецслужб.

Про це заявив координатор польських спецслужб Томаш Семоняк в ефірі телеканалу Polsat News.

«Закликаю громадян України, які перебувають у Польщі, не піддаватися на такі пропозиції — навіть за кілька тисяч євро. Навіщо потім сидіти роками у в’язниці й допомагати державі, яка напала на Україну?» — сказав Семоняк.

За його словами, метою російських агентів є водночас підготовка диверсій і провокування недовіри між поляками та українцями. «Росіяни намагаються вдарити одразу по двох напрямах — дестабілізувати ситуацію та зіпсувати відносини між нашими народами», — зазначив він.

Посадовець уточнив, що вербування найчастіше відбувається через месенджери й соцмережі, а не під час особистих зустрічей, як це було раніше. «Це вже не шпигунство старого зразка. Ми називаємо таких осіб „одноразовими агентами“ — їх не навчають, не забезпечують, і після виконання завдання про них просто забувають», — пояснив Семоняк.

Влада Польщі закликала українців негайно повідомляти правоохоронні органи про будь-які підозрілі контакти або пропозиції співпраці, пов’язані з діяльністю проти безпеки України чи Польщі.

Нагадаємо, у Кракові затримали депутата польського Сейму від ультраправої партії «Конфедерація свободи й незалежності» Конрада Беркoвича. За даними місцевих ЗМІ, політика спіймали в магазині IKEA під час спроби винести товар, не сплативши за нього.