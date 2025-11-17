- Дата публікації
У Польщі пошкодили важливу для України залізницю: Туск заявив про підрив
Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін — це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення, зазначив Дональд Туск.
У Польщі залізничні колії на маршруті Варшава-Люблін, яким йде допомога Україні, були пошкоджені внаслідок підриву.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Twitter.
«Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін — це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення», — зазначив Туск.
За словами польського прем’єра, цей маршрут також має вирішальне значення для доправлення допомоги Україні.
«Ми спіймаємо винних, ким би вони не були», — підкреслив очільник польського уряду.
Нагадаємо, у Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на важливому маршруті, який веде до польсько-українського кордону та далі до України.
За даними польських ЗМІ, інцидент стався вранці 16 листопада. Машиніст поїзда телефоном повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури в районі Жичина Гарволінського повіту Мазовецького воєводства, поблизу станції PKP Mika.
Йдеться про ділянку ключової залізничної лінії, що з’єднує Варшаву з прикордонним переходом Дорогуськ. Цим маршрутом курсують не лише поїзди Мазовецької залізниці, а й потяги, що прямують до Любліна, Хелма та далі до України.