Світ
1468
1 хв

У Польщі пошкодили важливу для України залізницю: Туск заявив про підрив

Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін — це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення, зазначив Дональд Туск.

Світлана Несчетна
Дональд Туск на місці інциденту

Дональд Туск на місці інциденту / © Дональд Туск/Twitter

У Польщі залізничні колії на маршруті Варшава-Люблін, яким йде допомога Україні, були пошкоджені внаслідок підриву.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Twitter.

«Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін — це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення», — зазначив Туск.

За словами польського прем’єра, цей маршрут також має вирішальне значення для доправлення допомоги Україні.

«Ми спіймаємо винних, ким би вони не були», — підкреслив очільник польського уряду.

Нагадаємо, у Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на важливому маршруті, який веде до польсько-українського кордону та далі до України.

За даними польських ЗМІ, інцидент стався вранці 16 листопада. Машиніст поїзда телефоном повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури в районі Жичина Гарволінського повіту Мазовецького воєводства, поблизу станції PKP Mika.

Йдеться про ділянку ключової залізничної лінії, що з’єднує Варшаву з прикордонним переходом Дорогуськ. Цим маршрутом курсують не лише поїзди Мазовецької залізниці, а й потяги, що прямують до Любліна, Хелма та далі до України.

