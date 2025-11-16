У Польщі пошкоджено залізницю: що заявив Туск (фото)

Дональд Туск допускає версію навмисного пошкодження колії / © Associated Press

У Польщі, поблизу села Жичин (Мазовецьке воєводство), на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін. У той час, як поліція закликає не поспішати з висновками, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключає, що інцидент міг бути диверсією.

Про це повідомила поліція Мазовше.

Що сталося: вирвана рейка та гуркіт

Інцидент стався на ділянці поблизу села Жичин. У неділю вранці, о 7:39 за місцевим часом, машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури.

За даними поліції Мазовше, ніхто з екіпажу чи пасажирів не постраждав. Рух транспорту оперативно перенаправлено сусідньою колією.

Найбільш резонансною частиною інциденту стали дані від залізничної спільноти Dyspozytura Trakcji. Вони опублікували фотографії, на яких видно вирваний метровий шматок рейки, до якого, ймовірно, був підведений дріт. Блог припустив, що це «могло бути завдано вибухом».

Скрин фото Dyspozytura Trakcji

Місцеві свідчення та реакція влади

Місцеві жителі підтвердили, що чули гучний звук у цьому районі. Видання Fakt.pl повідомило, що ввечері у суботу, близько 22:00, поліція отримала повідомлення про гучний вибух, хоча тоді «нічого підозрілого не виявила».

Офіційна позиція МВС Польщі наразі обережна. Речниця Кароліна Галецька закликала громадян утриматися від спекуляцій.

«Наразі немає підстав припускати навмисні дії третіх осіб. Ми закликаємо до обережності. Спекуляції можуть викликати зайві емоції та відчуття загрози. Будь ласка, діліться лише підтвердженою інформацією», — заявила вона.

Проте, ввечері прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що перебуває у постійному контакті з головою МВС і не виключає версію диверсії.

«Можливо, ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування», — поінформував Туск.

наразі служби продовжують розслідування, а увага суспільства прикута до офіційних висновків щодо причини пошкодження стратегічної залізничної колії.

Нагадаємо, в Україні Росія різко посилила удари по «Укрзалізниці», цілеспрямовано полюючи на локомотиви та машиністів. Експерт повідомив про 800 ударів та збитки у 1 млрд доларів за 2025 рік.