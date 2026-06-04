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У Польщі посилили ПДР: що слід знати українцям
За перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год водіям автоматично нараховуватимуть максимальні 15 балів.
Від 3 червня у Польщі діють суворіші правила дорожнього руху. Головна зміна: штрафні бали за серйозні порушення більше не можна «списати» платними курсами. Крім того, запроваджено обов’язкові вимоги для велосипедистів та користувачів електросамокатів.
Про це повідомляє vitrina.pl.
Посилення ПДР у Польщі — що відомо
Посилення системи штрафних балів
За низку серйозних порушень більше не можна буде скористатися платними курсами для анулювання штрафних балів. Відтепер вони зникатимуть лише автоматично — через рік.
До переліку таких порушень входять:
будь-яке перевищення швидкості;
проїзд на червоний сигнал світлофора;
використання телефону в руці під час керування;
порушення правил на пішохідних переходах;
небезпечний обгін;
керування транспортом у стані сп’яніння;
ігнорування вимоги поліції про зупинку;
створення перешкод для проїзду спецтранспорту;
небезпечна поведінка на залізничних переїздах та інші грубі порушення.
15 штрафних балів за перевищення швидкості понад 50 км/год
Якщо раніше кількість балів збільшувалася поступово залежно від ступеня перевищення швидкості, то тепер діятиме нове правило: за перевищення більш ніж на 50 км/год автоматично нараховуватимуть максимальні 15 балів.
Обов’язковий шолом для дітей до 16 років
Норма поширюватиметься на користувачів:
велосипедів;
електросамокатів;
інших засобів персональної мобільності.
Шолом має бути сертифікований за стандартом CE та відповідати вимогам EN 1078 (або PN-EN 1078).
Штраф за пересування дитини без шолома — 100 злотих. Відповідальність у такому разі покладатиметься на батьків або законних опікунів.
Відповідальність за нелегальні перегони та дрифт
Запроваджується офіційне визначення поняття нелегальних вуличних перегонів. Для учасників і організаторів таких заїздів передбачають суворіші санкції. Також окремо посилюється відповідальність за небезпечне керування автомобілем та навмисний дрифт.
Нагадаємо, Польща депортувала 25-річного українця через порушення ПДР, які призвели до судового вироку. Чоловіка негайно супроводили до кордону та передали українській стороні, заборонивши йому в’їзд до Польщі та Шенгенської зони на п’ять років.