У Польщі посилили ПДР: що слід знати українцям

Водій авто / © Pexels

Реклама

Від 3 червня у Польщі діють суворіші правила дорожнього руху. Головна зміна: штрафні бали за серйозні порушення більше не можна «списати» платними курсами. Крім того, запроваджено обов’язкові вимоги для велосипедистів та користувачів електросамокатів.

Про це повідомляє vitrina.pl.

Посилення ПДР у Польщі — що відомо

Посилення системи штрафних балів

За низку серйозних порушень більше не можна буде скористатися платними курсами для анулювання штрафних балів. Відтепер вони зникатимуть лише автоматично — через рік.

Реклама

До переліку таких порушень входять:

будь-яке перевищення швидкості;

проїзд на червоний сигнал світлофора;

використання телефону в руці під час керування;

порушення правил на пішохідних переходах;

небезпечний обгін;

керування транспортом у стані сп’яніння;

ігнорування вимоги поліції про зупинку;

створення перешкод для проїзду спецтранспорту;

небезпечна поведінка на залізничних переїздах та інші грубі порушення.

15 штрафних балів за перевищення швидкості понад 50 км/год

Якщо раніше кількість балів збільшувалася поступово залежно від ступеня перевищення швидкості, то тепер діятиме нове правило: за перевищення більш ніж на 50 км/год автоматично нараховуватимуть максимальні 15 балів.

Обов’язковий шолом для дітей до 16 років

Норма поширюватиметься на користувачів:

велосипедів;

електросамокатів;

інших засобів персональної мобільності.

Шолом має бути сертифікований за стандартом CE та відповідати вимогам EN 1078 (або PN-EN 1078).

Реклама

Штраф за пересування дитини без шолома — 100 злотих. Відповідальність у такому разі покладатиметься на батьків або законних опікунів.

Відповідальність за нелегальні перегони та дрифт

Запроваджується офіційне визначення поняття нелегальних вуличних перегонів. Для учасників і організаторів таких заїздів передбачають суворіші санкції. Також окремо посилюється відповідальність за небезпечне керування автомобілем та навмисний дрифт.

Нагадаємо, Польща депортувала 25-річного українця через порушення ПДР, які призвели до судового вироку. Чоловіка негайно супроводили до кордону та передали українській стороні, заборонивши йому в’їзд до Польщі та Шенгенської зони на п’ять років.

Новини партнерів