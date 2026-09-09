У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою та зійшов із рейок: є важкопоранені

Вантажівка

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У Польщі пасажирський потяг PKP Intercity зіткнувся з вантажівкою, після чого зійшов із рейок. Аварія сталася в населеному пункті Пшисуха Мазовецького воєводства.

Про це повідомила сержантка районного управління поліції Александра Балтовська в ефірі Polsat News, передає «Європейська правда».

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Йдеться про потяг, який прямував за маршрутом Люблін-Головний — Щецин-Головний. На момент аварії у вагонах перебували близько 120 пасажирів.

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За попередніми даними, травм зазнали близько 20 людей. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. Серед них — двоє машиністів потяга та водій вантажівки.

«Водія вантажівки доправили до лікарні гелікоптером. Четверо інших людей перебувають у тяжкому стані», — повідомив капітан пожежної служби Марчин Ковальський.

Усі пасажири та інші люди, які перебували у потязі, вже залишили вагони. На місці працюють вісім бригад швидкої допомоги та два гелікоптери польської Повітряної служби швидкої медичної допомоги.

Частину пасажирів, які не потребували госпіталізації, доправили до населеного пункту Скринно. Там у бібліотеці облаштували тимчасовий пункт допомоги для людей із легкими травмами.

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Причини та обставини зіткнення наразі встановлюють відповідні служби.

Раніше у Польщі пасажирський потяг на залізничному переїзді протаранив вантажівку. Внаслідок зіткнення транспортний засіб зазнав серйозних пошкоджень, однак водій дивом вижив. На місці аварії працювали екстрені служби, обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

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