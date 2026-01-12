У Польщі прикордонники затримали українку з написом "бомба" на чолі: подробиці інциденту

Польські прикордонники / © rmf24.pl

У Варшаві на аеропорту Окенце прикордонники затримали 29-річну українку через напис «бомба» на її чолі. Жінка пояснила свій вчинок жартом, небезпечних предметів у неї не виявили.

Про це повідомила Польська прикордонна служба (Straż Graniczna), пише видання RMF24.

Інцидент стався у неділю, 11 січня, у залі реєстрації аеропорту Окенце у Варшаві. Працівники аеропорту помітили жінку, на чолі якої був напис «бомба», і негайно повідомили прикордонників.

Як уточнюють у Straż Graniczna, затримана виявилась 29-річною громадянкою України, яка очікувала на рейс до Цюриха. Жінка поводилася спокійно, не виявляла агресії та дотримувалася усіх вимог службовців.

Прикордонники провели ретельну перевірку особи та багажу. Небезпечних предметів у жінки не виявили. Пояснення, надане українкою, полягало у тому, що напис на чолі вона зробила помадою «для жарту».

Інцидент не вплинув на безпеку аеропорту та рейсів, але служба прикордонників наголошує на серйозності подібних випадків, адже навіть жарт із словом «бомба» може викликати термінову реакцію охорони та затримки в роботі аеропорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у варшавському аеропорту Окенце затримали 23-річного українця, який мав із собою пристрій для глушіння радіосигналів, що працює у частотах, зарезервованих для авіаційного зв’язку та навігації.