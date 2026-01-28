- Дата публікації
У Польщі призупиняють виплати для українців: нові умови отримання грошової допомоги
В Польщі від лютого 2026 року змінюються умови отримання допомоги 800+ для українців зі статусом UKR.
Від лютого в Польщі набудуть чинності нові умови отримання соціальної допомоги 800+ для українських біженців зі статусом UKR. Зміни торкнуться приблизно 150 тисяч осіб, які будуть зобов’язані повторно подати заяву та підтвердити свою трудову активність.
Про це йдеться на zus.pl — сайті Управління соціального страхування Польщі.
31 січня 2026 року виплату допомоги 800+ для українців зі статусом UKR буде призупинено. Щоб зберегти право на отримання коштів, з 1 лютого 2026 року необхідно подати нову заяву на період виплат 2025/2026 років. Нові правила стосуються виключно цієї категорії іноземців, які перебувають у Польщі у зв’язку з війною в Україні.
Що потрібно зробити для подальшого отримання 800+
У заяві, яку подають із 1 лютого 2026 року, необхідно буде:
вказати обов’язковий номер PESEL заявника та дитини;
зазначити дані про перетин кордону;
підтвердити легальність перебування в Польщі;
підтвердити виконання вимоги щодо трудової активності;
подати декларацію, що дитина навчається у польській школі або відвідує дитячий садок.
Також у формі з’являться нові запитання щодо наявності інвалідності у дитини.
Як перевірятимуть трудову активність
Право на допомогу, як правило, залежатиме від того, чи був заявник економічно активним у місяці, що передує поданню заяви. Управління соціального страхування Польщі (ZUS) перевірятиме цю інформацію на основі власних інформаційних систем. У більшості випадків додаткові документи подавати не потрібно.
До трудової активності зараховуються, зокрема:
робота за трудовим договором або договором доручення;
ведення підприємницької діяльності;
отримання спортивної або докторантської стипендії;
отримання допомоги з безробіття або участь у навчальних програмах зі стипендією.
Для окремих категорій осіб встановлюється вимога, щоб база нарахування внесків до пенсійного та інвалідного страхування становила щонайменше 50% мінімальної зарплати. Для іншої групи заявників поріг складатиме 30% мінімальної заробітної плати. Від цієї вимоги звільняються, зокрема, батьки дітей з інвалідністю та особи, які оформлюють допомогу на дитину — громадянина Польщі.
Вимоги до навчання та місця проживання дитини
Виплата 800+ надаватиметься лише за умови, що дитина відвідує польський заклад освіти та виконує обов’язок дошкільного або шкільного навчання. І дитина, і заявник повинні проживати на території Польщі. У виняткових випадках, наприклад за відстрочки обов’язку навчання, необхідно подати відповідну довідку.
У ZUS наголошують, що виплата може бути призупинена, якщо виникнуть сумніви щодо проживання в Польщі, трудової активності батьків або факту навчання дитини. Перевірки здійснюватимуться щомісяця.
Чи стосуються зміни інших іноземців
Подібні вимоги щодо підтвердження трудової активності з 1 червня 2026 року діятимуть також для інших іноземців з-поза ЄС та ЄАВТ, які легально перебувають у Польщі та мають доступ до ринку праці. Зміни не поширюються на громадян Польщі, а також громадян ЄС, ЄАВТ і Великої Британії, охоплених угодою про вихід.
