У Польщі призупиняють виплати для українців: нові умови отримання грошової допомоги

В Польщі від лютого 2026 року змінюються умови отримання допомоги 800+ для українців зі статусом UKR.

Українцям у Польщі доведеться повторно подати заяву на 800+ / © ТСН.ua

Від лютого в Польщі набудуть чинності нові умови отримання соціальної допомоги 800+ для українських біженців зі статусом UKR. Зміни торкнуться приблизно 150 тисяч осіб, які будуть зобов’язані повторно подати заяву та підтвердити свою трудову активність.

Про це йдеться на zus.pl — сайті Управління соціального страхування Польщі.

31 січня 2026 року виплату допомоги 800+ для українців зі статусом UKR буде призупинено. Щоб зберегти право на отримання коштів, з 1 лютого 2026 року необхідно подати нову заяву на період виплат 2025/2026 років. Нові правила стосуються виключно цієї категорії іноземців, які перебувають у Польщі у зв’язку з війною в Україні.

Що потрібно зробити для подальшого отримання 800+

У заяві, яку подають із 1 лютого 2026 року, необхідно буде:

  • вказати обов’язковий номер PESEL заявника та дитини;

  • зазначити дані про перетин кордону;

  • підтвердити легальність перебування в Польщі;

  • підтвердити виконання вимоги щодо трудової активності;

  • подати декларацію, що дитина навчається у польській школі або відвідує дитячий садок.

Також у формі з’являться нові запитання щодо наявності інвалідності у дитини.

Як перевірятимуть трудову активність

Право на допомогу, як правило, залежатиме від того, чи був заявник економічно активним у місяці, що передує поданню заяви. Управління соціального страхування Польщі (ZUS) перевірятиме цю інформацію на основі власних інформаційних систем. У більшості випадків додаткові документи подавати не потрібно.

До трудової активності зараховуються, зокрема:

  • робота за трудовим договором або договором доручення;

  • ведення підприємницької діяльності;

  • отримання спортивної або докторантської стипендії;

  • отримання допомоги з безробіття або участь у навчальних програмах зі стипендією.

Для окремих категорій осіб встановлюється вимога, щоб база нарахування внесків до пенсійного та інвалідного страхування становила щонайменше 50% мінімальної зарплати. Для іншої групи заявників поріг складатиме 30% мінімальної заробітної плати. Від цієї вимоги звільняються, зокрема, батьки дітей з інвалідністю та особи, які оформлюють допомогу на дитину — громадянина Польщі.

Вимоги до навчання та місця проживання дитини

Виплата 800+ надаватиметься лише за умови, що дитина відвідує польський заклад освіти та виконує обов’язок дошкільного або шкільного навчання. І дитина, і заявник повинні проживати на території Польщі. У виняткових випадках, наприклад за відстрочки обов’язку навчання, необхідно подати відповідну довідку.

У ZUS наголошують, що виплата може бути призупинена, якщо виникнуть сумніви щодо проживання в Польщі, трудової активності батьків або факту навчання дитини. Перевірки здійснюватимуться щомісяця.

Чи стосуються зміни інших іноземців

Подібні вимоги щодо підтвердження трудової активності з 1 червня 2026 року діятимуть також для інших іноземців з-поза ЄС та ЄАВТ, які легально перебувають у Польщі та мають доступ до ринку праці. Зміни не поширюються на громадян Польщі, а також громадян ЄС, ЄАВТ і Великої Британії, охоплених угодою про вихід.

Нагадаємо, в Чехії триває перегляд закону про українських біженців. Там хочуть скасувати деякі чинні норми, що нібито загрожують безпеці країни.

Також в Польщі провели дослідження щодо ставлення до українських біженців. Країна більше не одностайна у підтримці українців. Соціологи оприлюднили тривожну статистику.

