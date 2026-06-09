У Польщі призупинили полегшене працевлаштування українців: яких змін очікувати

Працевлаштування українців у Польщі / © pexels.com

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У Польщі призупинили проєкт, який мав полегшити працевлаштування іноземних працівників, зокрема українців, до галузей, що відчувають нестачу кадрів.

Про це повідомляє польська DGP.

У списку було понад 300 професій, які мали внести до прискороненого процесу працевлаштування. Серед секторів:

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охорона здоров’я та догляд,

транспорт і логістика,

будівельна та промислова галузі,

а також рідкісні професії, такі як паяльник чи зварювальник.

Під час крайнього засідання Проблемної підгрупи з реформи політики ринку праці Ради соціального діалогу Міністерство праці заявило про призупинення роботи над проєктом, аргументуючи зростанням безробіття.

Однак, як зазначають польські експерти, саме в такій ситуації ще більше потрібні інструменти виявлення постійного дефіциту кадрів.

Очікувалося, що список затребуваних професій зі швидким працевлаштуванням опублікують улітку.

Автори видання підкреслюють, що польські роботодавці вже багато років стикаються із проблемою пошуку кандидатів з кваліфікацією, що відповідає їхнім потребам. Вирішити це питання не допомагає навіть співпраця з державними службами зайнятості.

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У багатьох випадках спостерігається невідповідність компетенцій, географічна невідповідність або невідповідність, пов’язана зі специфікою певної професії. Цей перелік професій був необхідний для кращого управління трудовою міграцією.

Тимчасовий захист у Польщі — останні новини

Польський уряд запровадив жорсткіші умови для українських біженців — із червня 2026 року українці в Польщі зі статусом UKR можуть втратити виплати 800+, якщо не працюватимуть легально та не сплачуватимуть податки. Ба більше, їхні діти повинні відвідувати місцеві садки чи школи.

Польща подовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Однак після закінчення цієї дати для подальшого перебування в країні доведеться оформлювати інші дозвільні документи.

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