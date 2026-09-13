У Польщі різко скоротилася кількість українців: що стоїть за різким падінням

Українці в Польщі / © ТСН

Реклама

Кількість українців у Польщі зі статусом тимчасового захисту від весни скоротилася більш ніж на 106,5 тисячі осіб. Якщо у квітні 2026 року такий статус мали близько 974,5 тисячі людей, то на початку вересня — вже близько 868 тисяч. Таким чином, кількість українців із тимчасовим захистом скоротилася приблизно на 11%.

Про це свідчить урядова статистика Польщі, пише “Радіо Свобода”.

Реклама

Польські ЗМІ припускали, що однією з причин відтоку може бути зростання ворожості до українських біженців. Частина людей справді виїжджає з країни, однак експерти та самі українці вказують і на іншу причину — нові бюрократичні правила.

Реклама

Експерт із міграції організації «Український дім» у Варшаві Богдан Концур розповів Радіо Свобода, що після законодавчих змін у березні українці під час в’їзду до Польщі повинні чітко заявляти прикордонникам про намір отримати тимчасовий захист.

За його словами, частина людей дізнається про це вже в міграційному офісі, де їм повідомляють, що їхній в’їзд до Польщі був оформлений як туристичний.

«Багато людей, яким ми допомагали, розповідали, що на кордоні їм не ставили жодних запитань і вони не бачили інформації про нове правило», — зазначив Концур.

Українці, чий в’їзд зареєстрували як туристичний, не можуть податися на статус тимчасового захисту.

Реклама

Представниця польської Прикордонної служби Анна Собеська-Текень підтвердила, що українець, який хоче отримати тимчасовий захист, має прямо заявити про це прикордоннику під час перевірки.

«Це важливо, оскільки за відсутності такої заяви в’їзд може бути зареєстрований за загальними правилами, що застосовуються до безвізових поїздок», — пояснила вона.

Частина українців втратила захист через документи

Ще одна причина різкого скорочення кількості зареєстрованих українців пов’язана зі змінами, які набули чинності на початку вересня.

Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року багато українців отримували тимчасовий захист у Польщі без чинного закордонного паспорта. Для підтвердження особи використовували внутрішні паспорти, ID-картки, свідоцтва про народження дітей, а в окремих випадках — заяви про особу.

Реклама

За новими правилами ті, хто отримав захист без чинного документа для подорожей, мали до 31 серпня підтвердити особу за допомогою такого документа.

Люди, які цього не зробили, з 1 вересня втратили право на легальне перебування, пов’язане зі статусом тимчасового захисту.

За словами Концура, зміни торкнулися десятків тисяч українців. Згодом правила скоригували, надавши таким людям шість місяців, щоб врегулювати свій статус.

У польській Прикордонній службі також пояснили, що українці, які втратили тимчасовий захист у вересні, можуть повторно отримати його після законного повторного в’їзду до Польщі за наявності чинного паспорта.

Нагадаємо, у Польщі переписали правила оформлення документів для українців. Відтепер перед прийомом у відділеннях ДП «Документ» українським біженцям потрібно буде попередньо записатися в електронну чергу.

Новини партнерів