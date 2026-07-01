У Польщі різко змінили правила для українських біженців: хто втратить державну допомогу

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Від 1 липня у Польщі почали діяти нові правила підтримки українських біженців. Держава більше не фінансуватиме проживання більшості громадян України в центрах колективного розміщення (OZZ). Через це тисячі людей можуть опинитися у складному становищі, а правозахисники попереджають про ризик бездомності.

Про це повідомляє TVN24.

Хто втратить право на безкоштовне проживання

Зміни стали черговим етапом поступового згортання спеціальної допомоги для українців, які прибули до Польщі через повномасштабну війну.

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Відтепер безкоштовне проживання у центрах колективного розміщення більше не фінансуватиметься для більшості їхніх мешканців. Насамперед це стосується матерів із дітьми віком понад один рік і літніх людей, які отримують польську пенсію, навіть якщо її розмір становить лише кількасот або кількадесят злотих.

За оцінками керівників центрів розміщення, нові правила можуть торкнутися близько 40% нинішніх мешканців. Найбільше постраждають одинокі матері з дітьми.

Хто збереже право на допомогу

Безкоштовне проживання і надалі гарантуватиметься:

людям з інвалідністю;

вагітним жінкам;

пенсіонерам, які не отримують польську пенсію та не мають родини в Польщі;

іншим категоріям громадян, яких польське законодавство відносить до найвразливіших.

Водночас виникли суперечливі ситуації. Наприклад, вагітна українка, яка очікує народження сьомої дитини, зберігає право на безкоштовне проживання, водночас перебування її шести дітей держава вже не оплачуватиме.

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Правозахисники попереджають про ризик бездомності

Керівниця одного з центрів колективного розміщення у Гожуві-Велькопольському Йоанна Єсіс-Полевська заявила, що після змін без допомоги можуть залишитися саме ті люди, які найбільше її потребують.

Своєю чергою омбудсмен Польщі Марцін Вйонцек звернувся до Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики, наголосивши, що обмеження доступу до центрів може погіршити умови життя українських біженців і збільшити ризик бездомності.

Представники благодійних організацій також попереджають, що частина людей через нові правила може просто не мати коштів для оренди житла.

Що відповідає польський уряд

Міністерка сім’ї, праці та соціальної політики Польщі Агнешка Дземянович-Бонк запевнила, що особи з вразливих категорій і надалі безкоштовно проживатимуть у центрах розміщення.

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За її словами, уряд уже надав воєводам рекомендації щодо підтримки сімей, які через нові правила можуть опинитися у скрутному становищі. В разі потреби вони зможуть отримати спеціальні соціальні виплати від органів місцевого самоврядування.

Міністерство підготувало законодавчі зміни, які мають системно врегулювати питання проживання дітей у центрах колективного розміщення.

Водночас у Польщі триває збір коштів для українців, які після попередніх етапів згортання допомоги втратили право на безкоштовне медичне обслуговування. Благодійники зазначають, що найбільшої підтримки потребують тяжкохворі люди та сім’ї, які через складні життєві обставини не можуть забезпечити себе самостійно.

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