У Польщі різко змінилися настрої щодо українців: що показало опитування

Польща / © Associated Press

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Через суперечки про УПА та пропозицію забрати орден у Володимира Зеленського кожен третій поляк став гірше ставитися до українців. Водночас для більшості громадян Польщі ці події нічого не змінили.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром ринкових та суспільних досліджень IBRiS для газети Rzeczpospolita.

За цими даними, трохи більше ніж третина опитаних визнала, що їхнє ставлення погіршилося. Покращилося воно лише в 1,8% людей. Натомість більшість поляків (60,7%) заявили, що останні суперечки взагалі не змінили їхньої думки про українців. Ще 3,9% не змогли відповісти.

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Аналітики зазначають, що зміна ставлення на гірше тісно пов’язана з політичними поглядами поляків. Про негативні зміни найчастіше заявляють прихильники правих сил та опозиції:

56% — виборці партії «Право і справедливість» на останніх парламентських виборах;

74% — ті, хто на президентських виборах голосував за Шимона Головню;

45% — загалом прихильники опозиційних партій;

36% — люди, які зазвичай не ходять на вибори.

Натомість стабільним ставлення до українців залишається серед виборців чинної урядової коаліції (80%) та людей із лівими поглядами (80%). Зокрема, жодних змін не відчули 87% виборців «Нової лівиці», а також прихильники Рафала Тшасковського (84%) та Адріана Зандберга (100%).

Дослідження проводилося 25–26 червня 2026 року методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). Усього в опитуванні взяла участь 1071 особа.

Нагадаємо, вночі проти 2 липня Польща підняла у небо військову авіацію через масований російський удар по Україні. Оперативне командування польських Збройних сил у соцмережі X пояснило, що такі заходи безпеки розпочалися у повітряному просторі країни через активність російських бомбардувальників.

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